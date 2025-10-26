El secreto del budín de frutas perfecto para compartir en familia

El budín de frutas es uno de los clásicos infaltables de las fiestas de fin de año. Su aroma a manteca y vainilla, combinado con el dulzor de las frutas confitadas, lo convierte en un símbolo de encuentro familiar y tradición.

Ingredientes

200 g de manteca (a temperatura ambiente)

200 g de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 g de harina leudante

100 cc de leche

200 g de frutas abrillantadas o pasas (rehidratadas en coñac o jugo)

Ralladura de 1 limón o naranja

Azúcar impalpable para decorar

Preparación

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave y pálida.

Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición.

Agregar la esencia de vainilla y la ralladura de cítricos.

Incorporar la harina tamizada alternando con la leche, mezclando en forma envolvente.

Añadir las frutas pasadas por harina (para evitar que se hundan en la masa).

Volcar en un molde enmantecado y enharinado.

Hornear a 170 °C durante 45 a 55 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

El resultado es un budín húmedo, aromático y lleno de color, ideal para compartir con café o sidra. Una receta que nunca pasa de moda y que, año tras año, marca el espíritu de las celebraciones.