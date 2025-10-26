cocina
Fainá: la receta clásica de la harina de garbanzos
La fainá es una deliciosa preparación de origen italiano que se ha convertido en un clásico infaltable en las pizzerías de Argentina y Uruguay. Esta tortilla a base de harina de garbanzos es ideal para acompañar una porción de pizza o disfrutarla sola con un toque de pimienta. En este artículo, te enseñaremos a hacer la mejor fainá casera de manera fácil y rápida.
Ingredientes
- 250 g de harina de garbanzos
- 750 ml de agua
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- Pimienta al gusto
- Opcional: queso rallado o hierbas para darle más sabor
Preparación paso a paso
Preparar la mezcla: En un bowl grande, coloca la harina de garbanzos y añade el agua poco a poco mientras mezclas con un batidor de mano para evitar grumos. Deja reposar la mezcla por al menos 30 minutos.
Incorporar los condimentos: Agrega la sal, la pimienta y el aceite de oliva a la mezcla. Remueve bien hasta que todos los ingredientes se integren.
Precalentar el horno: Enciende el horno a 220°C y coloca una pizzera o bandeja para horno con un poco de aceite para que se caliente.
Hornear la fainá: Vierte la mezcla en la pizzera caliente y hornea durante 25 a 30 minutos o hasta que la fainá esté dorada y firme al tacto.
Servir y disfrutar: Retira del horno, deja enfriar unos minutos y corta en porciones. Puedes servirla sola o acompañar con una porción de pizza.
Consejos
Reposo de la masa: Dejar reposar la mezcla permite que la harina de garbanzos se hidrate bien y la textura sea más suave.
Textura crocante: Si prefieres una fainá más crocante, puedes agregar más aceite a la pizzera antes de hornear.
Sabor extra: Prueba agregar queso rallado, romero o cebolla en polvo para darle un toque especial.