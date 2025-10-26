Horóscopo del domingo 26 de octubre de 2025: un día para reconectar con lo esencial

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la conexión emocional se profundiza con gestos sinceros.

Trabajo: desconectá del deber y dedicá tiempo al descanso.

Salud: energía estable, perfecta para actividades recreativas.

Números de la suerte: 3, 12, 25

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la calidez y la empatía fortalecen los lazos familiares.

Trabajo: día ideal para dejar fluir ideas sin presiones.

Salud: bienestar general; aprovechá para disfrutar de buena comida y compañía.

Números de la suerte: 4, 10, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: sorpresas agradables revitalizan tu ánimo.

Trabajo: desconectá mentalmente para recuperar la inspiración.

Salud: cuidá tus horas de sueño.

Números de la suerte: 6, 15, 28

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: un reencuentro o charla sincera traerá armonía.

Trabajo: dejá en pausa las preocupaciones laborales.

Salud: equilibrio emocional que favorece el descanso.

Números de la suerte: 7, 14, 21

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: día ideal para compartir momentos alegres con personas queridas.

Trabajo: energía baja; necesitás desconectarte por completo.

Salud: buscá actividades que te relajen.

Números de la suerte: 2, 9, 27

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: el diálogo sincero traerá entendimiento y paz.

Trabajo: descansá sin sentir culpa; tu mente necesita pausa.

Salud: buena jornada para hacer caminatas o meditar.

Números de la suerte: 5, 11, 19

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: disfrutarás de armonía en el hogar o con tu pareja.

Trabajo: enfocá tu energía en actividades que te inspiren.

Salud: bienestar interior que se refleja en tu ánimo.

Números de la suerte: 3, 13, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: tus emociones estarán más intensas; expresalas con calma.

Trabajo: dejá espacio para la introspección antes de la semana.

Salud: equilibrio entre energía y descanso.

Números de la suerte: 8, 17, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: alegría y optimismo contagian tu entorno.

Trabajo: un día de descanso trae nuevas ideas.

Salud: excelente momento para realizar actividades al aire libre.

Números de la suerte: 1, 10, 23

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: una charla profunda fortalecerá la confianza.

Trabajo: dejá pendientes para mañana y disfrutá del presente.

Salud: necesitás relajarte más y dormir mejor.

Números de la suerte: 4, 12, 28

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: las conversaciones sinceras traerán claridad emocional.

Trabajo: reflexioná sobre tus próximos pasos profesionales.

Salud: energía en equilibrio; ideal para conectar con lo espiritual.

Números de la suerte: 6, 15, 25

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad atraerá gestos de cariño.

Trabajo: día ideal para descansar y recargar energía creativa.

Salud: buscá tranquilidad y contacto con el agua o la naturaleza.

Números de la suerte: 2, 9, 20