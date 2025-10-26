Los tres signos del zodiaco que se destacan por su excelente humor

No todo en la vida es responsabilidad y seriedad, y eso ellos lo saben muy bien. Dentro de la astrología hay signos que disfrutan el lado más liviano de las cosas, las risas y los buenos momentos, por lo que se dedican a hacer algunas bromas que por lo general caen muy bien, aunque a veces se pasan y pueden llegar a generar conflictos. Sin embargo a la hora de buscar un sonrisa son los primeros en estar ahí presentes. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su buen humor.

Virgo

Las personas que nacieron bajo este signo aman la diversión en todas sus formas, pero ellos son los que tienen la mayor inteligencia de todo el horóscopo también disfrutan de molestar a los demás con sus complicadas bromas. Lo mejor que tienen es que no les molesta ser el blanco de las burlas de los demás, por lo que siempre estarán de buen humor. Y además por que ellos constantemente les hacen chistes a todos.

Géminis

Los geminianos si bien pasan un buen momento cuando están riéndose de los otros, no soportan ser el blanco de las bromas ajenas. Todo esto cambia cuando están con su pareja, porque comprenden que lo único que quiere es divertirse. Además al ser tan extrovertidos ellos siempre caen bien ante cualquier grupo nuevo de amigos. Por su parte sus familiares son el blanco preferidos de ellos.

Capricornio

El lado bromista de los nacidos bajo el signo de la cabra está bastante oculto. En el trabajo se mostrarán como verdaderas máquinas que lo único que quieren es conseguir la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Pero cuando están con sus afectos mostrarán su verdadera cara: la de unos bromistas redomados, que no tienen límites a la hora de pensar en maneras de molestar a los demás.