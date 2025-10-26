cocina
Medialunas de manteca: la receta paso a paso
Las medialunas de manteca son un clásico de la panadería argentina. Suaves, esponjosas y con un irresistible sabor a manteca, son ideales para acompañar el desayuno o la merienda. Aprender a hacerlas en casa te permitirá disfrutar de su frescura y aroma inigualables. En este artículo, te explicamos cómo hacer medialunas de manteca caseras de manera fácil y con un resultado perfecto.
Ingredientes
Para la masa:
- 500 g de harina 0000
- 10 g de sal
- 50 g de azúcar
- 25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca)
- 250 ml de leche tibia
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
Para el empaste:
- 150 g de manteca
- Para el almíbar:
- 100 g de azúcar
- 100 ml de agua
- Esencia de vainilla (opcional)
Preparación paso a paso
Preparar la levadura: Disolver la levadura en la leche tibia junto con una cucharada de azúcar y dejar reposar por 10 minutos hasta que espume.
Hacer la masa: En un bowl, colocar la harina, la sal y el azúcar. Agregar la levadura activada, el huevo y la esencia de vainilla. Mezclar y amasar hasta obtener una masa homogénea. Incorporar la manteca blanda y seguir amasando hasta lograr una textura lisa y elástica. Dejar reposar cubierta con un paño durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
Hacer el empaste: Estirar la masa en forma rectangular y colocar la manteca del empaste en el centro. Doblar la masa en tres partes y estirar nuevamente. Repetir este proceso de plegado y estirado dos veces más para lograr el hojaldre característico.
Formar las medialunas: Estirar la masa hasta que tenga unos 3 mm de espesor y cortar triángulos. Enrollar desde la base hasta la punta y darles la forma curvada de medialuna. Colocarlas en una bandeja con papel manteca y dejar levar por 30 minutos.
Hornear: Precalentar el horno a 180°C y hornear las medialunas durante 15 a 20 minutos o hasta que estén doradas.
Preparar el almíbar: Mientras las medialunas se hornean, llevar a fuego el agua y el azúcar hasta que se disuelva completamente. Agregar unas gotas de esencia de vainilla si se desea.
Pintar y servir: Retirar las medialunas del horno y pincelarlas con el almíbar caliente para darles brillo. Dejar enfriar y disfrutar.
Consejos
Reposo de la masa: No saltees los tiempos de levado, ya que es clave para lograr una masa aireada y esponjosa.
Manteca fría: Para el empaste, usa manteca fría para facilitar el proceso de hojaldrado.
Horneado parejo: Ubica las medialunas separadas en la bandeja para que crezcan sin pegarse entre sí.