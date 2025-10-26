Tarot del colibrí: la necesidad de elegir entre dos caminos

Carta 1) El diablo: miedos. Vicios. Apegos. Tentaciones

Carta 2) La rueda de la fortuna: giros. Cambios. Transformaciones. Suerte.

Carta 3) Dos de espadas: decisión racional. Poca claridad. Las respuestas deben buscarse en la propia interioridad.



Mensaje final

El tarot con la carta del diablo puede estar haciendo referencia a una persona que ha estado llevando una vida con algún tipo de comportamiento tóxico. Tal vez vicios, miedos, malos hábitos, apegos, etc. Nada bueno dice el diablo con su presencia. Por suerte la carta siguiente es la rueda de la fortuna que viene a decir que llegan cambios y transformaciones importantes con lo cual se atenúan las características del diablo, porque todo gira, se mueve y cambia radicalmente. Habrá una nueva realidad en la vida de esta persona que la llevará a tomar decisiones muy racionales. Este alguien se verá frente a la necesidad de elegir entre dos caminos usando su inteligencia y su capacidad de reflexionar críticamente. Quizás tenga que elegir entre oponerse con todas sus fuerzas a abandonar sus antiguos comportamientos, o renunciar a ellos definitivamente para renacer de otra manera. Los cambios llegarán quiera o no la persona, pero la última palabra la tendrá ella con su aceptación o su rechazo. Esperemos que su elección sea el camino del bien, del crecimiento y de la evolución. La suerte estará de su lado para tomar la mejor opción.