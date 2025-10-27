cocina
¿Cómo hacer pionono de chocolate?Delicioso y esponjoso, el pionono de chocolate es perfecto para rellenar con dulce de leche, crema o tu elección favorita, convirtiéndose en un postre fácil y sorprendente.
El pionono de chocolate es una versión irresistible del clásico bizcocho fino y flexible, ideal para rellenar con dulce de leche, crema o lo que prefieras. Sigue esta receta paso a paso y sorpréndete con su sabor y textura.
Ingredientes:
- 4 huevos
- 100 g de azúcar
- 80 g de harina
- 20 g de cacao en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Paso a paso:
Preparar la mezcla: Precalienta el horno a 180°C y forra una bandeja con papel manteca. Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color claro.
Incorporar los ingredientes secos: Tamiza la harina, el cacao y la pizca de sal. Agrégalos a la mezcla de huevos con movimientos envolventes para mantener la aireación.
Hornear: Vierte la mezcla sobre la bandeja preparada y distribúyela de manera uniforme. Hornea durante 8-10 minutos, hasta que el pionono esté cocido pero flexible.
Enrollar y enfriar: Retira del horno y coloca el pionono sobre un paño húmedo o papel manteca espolvoreado con azúcar impalpable. Enróllalo con cuidado y deja enfriar así para que tome forma.
Rellenar y disfrutar: Una vez frío, desenrolla el pionono y agrégale el relleno de tu elección. Vuelve a enrollarlo y sirve.
Consejos
- No sobrecocines el bizcocho para que mantenga su flexibilidad.
- Usa huevos a temperatura ambiente para lograr una mejor emulsificación.
- Si deseas un sabor más intenso, puedes aumentar la cantidad de cacao.