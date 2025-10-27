¿Cómo hacer pionono de chocolate?

El pionono de chocolate es una versión irresistible del clásico bizcocho fino y flexible, ideal para rellenar con dulce de leche, crema o lo que prefieras. Sigue esta receta paso a paso y sorpréndete con su sabor y textura.

Ingredientes:

4 huevos

100 g de azúcar

80 g de harina

20 g de cacao en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Paso a paso:

Preparar la mezcla: Precalienta el horno a 180°C y forra una bandeja con papel manteca. Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color claro.

Incorporar los ingredientes secos: Tamiza la harina, el cacao y la pizca de sal. Agrégalos a la mezcla de huevos con movimientos envolventes para mantener la aireación.

Hornear: Vierte la mezcla sobre la bandeja preparada y distribúyela de manera uniforme. Hornea durante 8-10 minutos, hasta que el pionono esté cocido pero flexible.

Enrollar y enfriar: Retira del horno y coloca el pionono sobre un paño húmedo o papel manteca espolvoreado con azúcar impalpable. Enróllalo con cuidado y deja enfriar así para que tome forma.

Rellenar y disfrutar: Una vez frío, desenrolla el pionono y agrégale el relleno de tu elección. Vuelve a enrollarlo y sirve.

Consejos