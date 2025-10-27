Mil hojas de manzana: un postre elegante y crujiente

cocina
Mil hojas de manzana: un postre elegante y crujienteEl mil hojas de manzana es un postre elegante y delicioso que combina capas crujientes de hojaldre, crema pastelera suave y manzanas caramelizadas.
lunes, 27 de octubre de 2025 · 10:46
El mil hojas de manzana es un postre delicado y sofisticado, ideal para acompañar una comida especial o disfrutar en la merienda. Combina la suavidad de la crema pastelera con la dulzura y frescura de las manzanas, todo entre capas crujientes de masa hojaldrada que se derrite en la boca.
Ingredientes
Para el postre:
- 1 paquete de masa de hojaldre (casera o comprada)
- 4 manzanas grandes (rojas o verdes)
- 200 g de azúcar
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharadita de canela en polvo
- Azúcar glas para espolvorear
Para la crema pastelera:
- 500 ml de leche
- 4 yemas de huevo
- 100 g de azúcar
- 40 g de maicena
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación
Paso 1: Preparar la crema pastelera
- Calentar la leche: Lleva la leche a fuego medio hasta que esté casi hirviendo. Retira del fuego y agrega la esencia de vainilla.
- Batir yemas y azúcar: En un bol, bate las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Incorpora la maicena y mezcla bien.
- Integrar la leche: Vierte la leche caliente lentamente sobre las yemas, batiendo constantemente para evitar grumos.
- Cocinar la crema: Regresa la mezcla al fuego bajo y remueve hasta que espese. Deja enfriar antes de usar.
Paso 2: Hornear la masa de hojaldre
- Precalienta el horno a 200°C (400°F).
- Divide la masa en tres partes iguales y estíralas en rectángulos del mismo tamaño.
- Coloca las capas en una bandeja para horno, pinchándolas con un tenedor para que no suban demasiado.
- Hornea 15-20 minutos hasta que estén doradas y crujientes. Deja enfriar.
Paso 3: Preparar las manzanas
- Pela y corta las manzanas en rodajas finas, retirando el corazón y las semillas.
- En un sartén, cocina las manzanas con el azúcar, jugo de limón y canela a fuego medio hasta que estén blandas y caramelizadas (10-15 minutos). Deja enfriar.
Paso 4: Armar el mil hojas de manzana
- Coloca una capa de hojaldre en un plato o bandeja.
- Cubre con crema pastelera y algunas rodajas de manzana caramelizada.
- Repite el proceso con la segunda y tercera capa, terminando con hojaldre.
- Espolvorea azúcar glas para un acabado elegante.
Consejos
- Crema firme: Asegúrate de que la crema pastelera esté bien fría antes de armar el postre.
- Manzanas firmes: Las verdes (Granny Smith) aportan un contraste ácido delicioso con la dulzura de la crema y el hojaldre.
- Servir crujiente: Ensambla el mil hojas justo antes de servir para que la masa mantenga su textura.