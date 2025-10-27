Mil hojas de manzana: un postre elegante y crujiente

El mil hojas de manzana es un postre delicado y sofisticado, ideal para acompañar una comida especial o disfrutar en la merienda. Combina la suavidad de la crema pastelera con la dulzura y frescura de las manzanas, todo entre capas crujientes de masa hojaldrada que se derrite en la boca.

Ingredientes

Para el postre:

1 paquete de masa de hojaldre (casera o comprada)

4 manzanas grandes (rojas o verdes)

200 g de azúcar

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de canela en polvo

Azúcar glas para espolvorear

Para la crema pastelera:

500 ml de leche

4 yemas de huevo

100 g de azúcar

40 g de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Paso 1: Preparar la crema pastelera

Calentar la leche: Lleva la leche a fuego medio hasta que esté casi hirviendo. Retira del fuego y agrega la esencia de vainilla. Batir yemas y azúcar: En un bol, bate las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Incorpora la maicena y mezcla bien. Integrar la leche: Vierte la leche caliente lentamente sobre las yemas, batiendo constantemente para evitar grumos. Cocinar la crema: Regresa la mezcla al fuego bajo y remueve hasta que espese. Deja enfriar antes de usar.

Paso 2: Hornear la masa de hojaldre

Precalienta el horno a 200°C (400°F). Divide la masa en tres partes iguales y estíralas en rectángulos del mismo tamaño. Coloca las capas en una bandeja para horno, pinchándolas con un tenedor para que no suban demasiado. Hornea 15-20 minutos hasta que estén doradas y crujientes. Deja enfriar.

Paso 3: Preparar las manzanas

Pela y corta las manzanas en rodajas finas, retirando el corazón y las semillas. En un sartén, cocina las manzanas con el azúcar, jugo de limón y canela a fuego medio hasta que estén blandas y caramelizadas (10-15 minutos). Deja enfriar.

Paso 4: Armar el mil hojas de manzana

Coloca una capa de hojaldre en un plato o bandeja. Cubre con crema pastelera y algunas rodajas de manzana caramelizada. Repite el proceso con la segunda y tercera capa, terminando con hojaldre. Espolvorea azúcar glas para un acabado elegante.

Consejos