Mil hojas de manzana: un postre elegante y crujiente

El mil hojas de manzana es un postre elegante y delicioso que combina capas crujientes de hojaldre, crema pastelera suave y manzanas caramelizadas.
lunes, 27 de octubre de 2025 · 10:46

El mil hojas de manzana es un postre delicado y sofisticado, ideal para acompañar una comida especial o disfrutar en la merienda. Combina la suavidad de la crema pastelera con la dulzura y frescura de las manzanas, todo entre capas crujientes de masa hojaldrada que se derrite en la boca.

Ingredientes

Para el postre:

  • 1 paquete de masa de hojaldre (casera o comprada)
  • 4 manzanas grandes (rojas o verdes)
  • 200 g de azúcar
  • Jugo de 1 limón
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • Azúcar glas para espolvorear

Para la crema pastelera:

  • 500 ml de leche
  • 4 yemas de huevo
  • 100 g de azúcar
  • 40 g de maicena
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Paso 1: Preparar la crema pastelera

  1. Calentar la leche: Lleva la leche a fuego medio hasta que esté casi hirviendo. Retira del fuego y agrega la esencia de vainilla.
  2. Batir yemas y azúcar: En un bol, bate las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Incorpora la maicena y mezcla bien.
  3. Integrar la leche: Vierte la leche caliente lentamente sobre las yemas, batiendo constantemente para evitar grumos.
  4. Cocinar la crema: Regresa la mezcla al fuego bajo y remueve hasta que espese. Deja enfriar antes de usar.

Paso 2: Hornear la masa de hojaldre

  1. Precalienta el horno a 200°C (400°F).
  2. Divide la masa en tres partes iguales y estíralas en rectángulos del mismo tamaño.
  3. Coloca las capas en una bandeja para horno, pinchándolas con un tenedor para que no suban demasiado.
  4. Hornea 15-20 minutos hasta que estén doradas y crujientes. Deja enfriar.

Paso 3: Preparar las manzanas

  1. Pela y corta las manzanas en rodajas finas, retirando el corazón y las semillas.
  2. En un sartén, cocina las manzanas con el azúcar, jugo de limón y canela a fuego medio hasta que estén blandas y caramelizadas (10-15 minutos). Deja enfriar.

Paso 4: Armar el mil hojas de manzana

  1. Coloca una capa de hojaldre en un plato o bandeja.
  2. Cubre con crema pastelera y algunas rodajas de manzana caramelizada.
  3. Repite el proceso con la segunda y tercera capa, terminando con hojaldre.
  4. Espolvorea azúcar glas para un acabado elegante.

Consejos

  • Crema firme: Asegúrate de que la crema pastelera esté bien fría antes de armar el postre.
  • Manzanas firmes: Las verdes (Granny Smith) aportan un contraste ácido delicioso con la dulzura de la crema y el hojaldre.
  • Servir crujiente: Ensambla el mil hojas justo antes de servir para que la masa mantenga su textura.
