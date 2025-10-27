Planta lápiz: una suculenta original, resistente y perfecta para decorar tu hogar

La planta lápiz es una de esas especies que llaman la atención por su forma inusual y su facilidad de cuidado. Este cactus —aunque en realidad pertenece a la familia de las Euphorbias— es noble, resistente y muy adaptable, lo que la convierte en una excelente opción tanto para interiores como para exteriores.

Sus ramas sin hojas, delgadas y alargadas, pueden cambiar de color con el paso del tiempo o según la exposición solar, ofreciendo una apariencia moderna y escultural. Por eso, no solo es una planta ideal para coleccionistas, sino también un elemento decorativo natural que aporta personalidad a cualquier ambiente.

Características y origen de la planta lápiz

Conocida científicamente como Euphorbia tirucalli, esta especie es nativa del sur de África y puede alcanzar desde el tamaño de una pequeña planta de interior hasta el de un árbol de varios metros de altura si se cultiva al aire libre.

También recibe otros nombres populares como árbol de los dedos, árbol de goma o árbol esqueleto, debido a sus múltiples ramificaciones finas y su aspecto minimalista.

Como todas las plantas de su género, al cortar sus tallos libera un látex blanco —una especie de savia lechosa— que resulta irritante y tóxico tanto para las personas como para las mascotas. Por eso, se recomienda manipularla con guantes y evitar el contacto directo con la piel o los ojos.

Cuidados básicos de la planta lápiz

Luz y ubicación:

Prefiere lugares luminosos, con abundante luz natural, pero sin exposición directa al sol fuerte del mediodía. Puede cultivarse tanto en interiores bien iluminados como en exteriores con semisombra.

Temperatura:

Al ser de origen tropical, prospera en temperaturas cálidas, entre 20 °C y 25 °C, y debe protegerse de las heladas y corrientes de aire frío.

Riego:

Como buena suculenta, necesita muy poca agua. Riega solo cuando el sustrato esté completamente seco, ya que el exceso de humedad puede pudrir sus raíces.

Sustrato:

Requiere una tierra suelta y con buen drenaje, idealmente una mezcla para cactus o suculentas, que evite el encharcamiento.

Fertilización:

Durante la primavera y el verano puedes aplicar abono orgánico o fertilizante específico para suculentas cada 30 o 40 días para favorecer su crecimiento.

Cómo podar y propagar la planta lápiz

La propagación de la planta lápiz es sencilla. Si notas que tu ejemplar crece demasiado o quieres multiplicarlo:

Corta tallos sanos de distintos tamaños con una herramienta limpia. Sumerge los extremos en agua para detener la secreción del látex y deja que cicatricen por completo. Una vez que se haya formado un callo seco, plántalos en una maceta con sustrato para suculentas y buen drenaje. Coloca los esquejes en un lugar sombreado y seco hasta que desarrollen raíces nuevas.

El mejor momento para hacerlo es a comienzos de la primavera o del verano, cuando la planta está en pleno crecimiento.

Cómo mantenerla sana y fuerte

Para mantener tu planta lápiz en óptimas condiciones:

Asegúrate de que tenga raíces blancas y firmes, sin signos de podredumbre.

Evita que el sustrato se compacte o se encharque.

Observa que sus tallos mantengan un color verde uniforme y se mantengan erguidos.

Revisa periódicamente que no tenga plagas ni daños físicos.

Dónde colocar tu planta lápiz

Esta especie es tan versátil que puede adaptarse a diferentes ambientes del hogar. Algunos espacios ideales son:

El baño, si cuenta con buena iluminación y humedad.

La entrada de casa, para recibir con un toque natural y moderno.

Terrazas o jardines con sombra parcial, donde pueda crecer libremente.

Eso sí, evita dejarla expuesta durante días muy fríos o extremadamente calurosos.

¿Es tóxica la planta lápiz para las mascotas?

Sí. El látex blanco que libera al ser cortada es tóxico para perros, gatos y niños pequeños. Si la tienes en casa, ubícala en un lugar fuera de su alcance y manipúlala siempre con precaución.

Una planta moderna que conquista las redes

Con su forma escultural y sus cuidados sencillos, la planta lápiz se ha convertido en una de las favoritas en redes sociales y viveros. Su silueta elegante y su resistencia la hacen perfecta para quienes buscan decorar con estilo sin complicaciones.

Si estás pensando en sumar una planta fácil y original a tu colección, la Euphorbia tirucalli será, sin duda, una elección acertada.