Tarot del colibrí: pensar antes de actuar

Carta 1) La rueda de la fortuna: cambios. Transformaciones. Giros. Destino.

Carta 2) Caballero de bastos: acción determinada y enérgica. Aventura. Pasión. Expansión.

Carta 3) Caballero de espadas: velocidad. Impulsividad. Agudeza mental.

Mensaje final

Las cartas hablan de grandes cambios que llegan a la vida de la persona y transforman rápidamente su realidad. Son transformaciones fuertes, en parte por destino, y en parte, por las acciones que la persona realiza con mucha energía, rapidez y determinación para alcanzar sus metas. Es una etapa de expansión y mucha motivación, de aventuras y nuevas oportunidades donde se tendrá una gran agudeza mental y capacidad de acción. El único peligro, si se lo puede llamar así, es actuar con impulsividad y no sopesar demasiado las consecuencias de las acciones por lo que el tarot aconseja pensar y reflexionar antes de actuar.