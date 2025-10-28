Astrología

Los cuatro signos del zodíaco que más luchan contra la envidia, incluso sin quererlo

martes, 28 de octubre de 2025 · 11:02

La envidia no siempre es maldad: a veces es una herida. Surge cuando alguien siente que no tiene lo que merece o que otros avanzan más rápido. Estos signos del zodíaco pueden experimentar ese sentimiento en silencio, no por egoísmo, sino por exigencia o comparación constante consigo mismos.

Virgo: Suele compararse con los demás sin admitirlo. No envidia el éxito ajeno, sino la sensación de orden o paz que percibe en otros. Su autoexigencia lo hace creer que siempre podría hacerlo mejor.

Leo: Le gusta brillar, y cuando otro lo hace, puede sentir que pierde su lugar. No lo demuestra, pero a veces la envidia lo empuja a superarse, convirtiendo esa emoción en fuego creativo.

Escorpio: Vive las emociones intensamente. La envidia lo toca cuando admira profundamente a alguien, pero no lo confiesa. Sin embargo, usa ese sentimiento como motor para transformarse y ganar poder personal.

Cáncer: Puede sentir envidia cuando se compara emocionalmente. Si ve que otros reciben más amor o reconocimiento, se encierra en su caparazón. Pero al reconocerlo, aprende a fortalecer su autoestima y su valor afectivo.

