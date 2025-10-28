Tarot del colibrí: el amor llega para un nuevo comienzo

Carta 1) Dos de copas: encuentro. Unión. El amor como elección.

Carta 2) Siete de copas: fantasías. Ilusiones. Opciones

Carta 3) As de copas: amor pleno. Nuevos comienzos. Conexión emocional. Sentimientos



Mensaje final

El tarot habla de la llegada de un gran amor que despierta muchas ilusiones y fantasías. Se produce un encuentro entre dos personas que inician o reinician una relación eligiéndose mutuamente. Dicen las cartas que se trata de una unión con gran conexión emocional, y sentimientos intensos y muy fuertes entre ambas personas. Hay una decisión clara que sostiene la elección para un nuevo comienzo. El tarot dice que es un amor verdadero, lo cual es una gran noticia no sólo para quienes lo sienten, sino para otros también, porque el amor es expansivo y su luz se irradia hacia el mundo inevitablemente.