Tarta de calabaza y zanahoria: fácil y saludable

La tarta de calabaza y zanahoria es una opción deliciosa y nutritiva, perfecta para disfrutar en el almuerzo o como cena ligera. Con una base crujiente y un relleno cremoso y lleno de sabor, esta receta es ideal para aprovechar el sabor natural de las verduras y disfrutar de un plato casero, rápido y saludable.

Ingredientes

Para la masa:

250 g de harina de trigo

125 g de manteca fría

1 huevo

Una pizca de sal

2 a 3 cucharadas de agua fría

Para el relleno:

500 g de calabaza (aproximadamente 1 calabaza pequeña)

2 zanahorias medianas

1 cebolla pequeña

3 huevos

200 ml de crema de leche (o yogur natural para una versión más ligera)

100 g de queso rallado (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Nuez moscada al gusto

Paso a Paso

Paso 1: Preparar la Masa de la Tarta

En un bowl grande, mezcla la harina y la sal. Agrega la manteca fría en cubos y trabaja con las manos o un tenedor hasta obtener una mezcla arenosa.

Incorpora el huevo y, si es necesario, añade de 2 a 3 cucharadas de agua fría para formar una masa suave.

Amasa ligeramente, forma una bola y cubre con film plástico. Deja reposar en el refrigerador por 20-30 minutos.

Paso 2: Preparar el Relleno de Calabaza y Zanahoria

Pela y corta la calabaza y las zanahorias en cubos. Cocina en una olla con agua hirviendo y una pizca de sal durante 10-15 minutos, o hasta que estén tiernas.

Escurre bien las verduras y haz un puré con un tenedor o procesador hasta que quede homogéneo.

Pica finamente la cebolla y sofríela en una sartén con un poco de aceite hasta que esté dorada. Agrega el puré de calabaza y zanahoria y cocina por unos minutos. Retira del fuego.

Paso 3: Mezclar los Ingredientes del Relleno

En un bowl, bate los huevos junto con la crema de leche o yogur. Agrega una pizca de sal, pimienta y nuez moscada al gusto.

Incorpora el puré de calabaza y zanahoria y mezcla bien.

Agrega el queso rallado y revuelve hasta integrar.

Paso 4: Armar la Tarta

Precalienta el horno a 180°C (350°F).

Estira la masa y cubre un molde para tarta previamente engrasado. Pincha la base de la masa con un tenedor para evitar que se infle en el horno.

Vierte el relleno sobre la base y distribuye uniformemente.

Paso 5: Hornear la Tarta de Calabaza y Zanahoria

Lleva la tarta al horno y hornea durante 35-40 minutos o hasta que el relleno esté firme y la masa dorada.

Retira del horno y deja enfriar un poco antes de cortar y servir.

Consejos

Base más crujiente: Para que la masa quede más crujiente, puedes hornearla sola durante 10 minutos antes de añadir el relleno.

Versión ligera: Usa yogur en lugar de crema para hacer el relleno más saludable sin perder sabor.

Más sabor: Añade hierbas frescas como tomillo o romero a la mezcla para darle un toque extra de sabor.