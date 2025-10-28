Tarta de calabaza y zanahoria: fácil y saludable

cocina
Tarta de calabaza y zanahoria: fácil y saludableTarta de calabaza y zanahoria: una receta casera, nutritiva y deliciosa, ideal para un almuerzo o cena ligera y llena de sabor.
La tarta de calabaza y zanahoria es una opción deliciosa y nutritiva, perfecta para disfrutar en el almuerzo o como cena ligera. Con una base crujiente y un relleno cremoso y lleno de sabor, esta receta es ideal para aprovechar el sabor natural de las verduras y disfrutar de un plato casero, rápido y saludable.
Ingredientes
Para la masa:
250 g de harina de trigo
125 g de manteca fría
1 huevo
Una pizca de sal
2 a 3 cucharadas de agua fría
Para el relleno:
500 g de calabaza (aproximadamente 1 calabaza pequeña)
2 zanahorias medianas
1 cebolla pequeña
3 huevos
200 ml de crema de leche (o yogur natural para una versión más ligera)
100 g de queso rallado (opcional)
Sal y pimienta al gusto
Nuez moscada al gusto
Paso a Paso
Paso 1: Preparar la Masa de la Tarta
En un bowl grande, mezcla la harina y la sal. Agrega la manteca fría en cubos y trabaja con las manos o un tenedor hasta obtener una mezcla arenosa.
Incorpora el huevo y, si es necesario, añade de 2 a 3 cucharadas de agua fría para formar una masa suave.
Amasa ligeramente, forma una bola y cubre con film plástico. Deja reposar en el refrigerador por 20-30 minutos.
Paso 2: Preparar el Relleno de Calabaza y Zanahoria
Pela y corta la calabaza y las zanahorias en cubos. Cocina en una olla con agua hirviendo y una pizca de sal durante 10-15 minutos, o hasta que estén tiernas.
Escurre bien las verduras y haz un puré con un tenedor o procesador hasta que quede homogéneo.
Pica finamente la cebolla y sofríela en una sartén con un poco de aceite hasta que esté dorada. Agrega el puré de calabaza y zanahoria y cocina por unos minutos. Retira del fuego.
Paso 3: Mezclar los Ingredientes del Relleno
En un bowl, bate los huevos junto con la crema de leche o yogur. Agrega una pizca de sal, pimienta y nuez moscada al gusto.
Incorpora el puré de calabaza y zanahoria y mezcla bien.
Agrega el queso rallado y revuelve hasta integrar.
Paso 4: Armar la Tarta
Precalienta el horno a 180°C (350°F).
Estira la masa y cubre un molde para tarta previamente engrasado. Pincha la base de la masa con un tenedor para evitar que se infle en el horno.
Vierte el relleno sobre la base y distribuye uniformemente.
Paso 5: Hornear la Tarta de Calabaza y Zanahoria
Lleva la tarta al horno y hornea durante 35-40 minutos o hasta que el relleno esté firme y la masa dorada.
Retira del horno y deja enfriar un poco antes de cortar y servir.
Consejos
Base más crujiente: Para que la masa quede más crujiente, puedes hornearla sola durante 10 minutos antes de añadir el relleno.
Versión ligera: Usa yogur en lugar de crema para hacer el relleno más saludable sin perder sabor.
Más sabor: Añade hierbas frescas como tomillo o romero a la mezcla para darle un toque extra de sabor.