Buñuelos perfectos: livianos, dulces y con aroma a limón

Nada más tentador que unos buñuelos caseros recién hechos, dorados por fuera y suaves por dentro. Esta receta es tan sencilla que solo necesitás mezclar los ingredientes en un bol y disfrutar del resultado: buñuelos esponjosos, perfumados con ralladura de limón y perfectos para acompañar el mate o el café de la tarde.

Ingredientes

Yogur de vainilla: 1 pote (120 g)

Azúcar: 3 cucharadas

Huevo: 1

Ralladura de limón: 1 unidad

Harina leudante: 2 potes de yogur

Grasa o aceite: cantidad necesaria

Azúcar para rebozar: cantidad necesaria

Preparación paso a paso

En un bol, colocá el yogur, el azúcar, el huevo y la ralladura de limón. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes. Agregá la harina leudante y revolvé hasta obtener una masa lisa y sin grumos. En una olla profunda, calentá la grasa o el aceite a temperatura media. Para que los buñuelos salgan parejos, atá un hilo de algodón de una asa a la otra de la olla. Colocá la mezcla en una manga y, cuando el aceite esté caliente, dejá caer la masa cortándola con el hilo al tamaño deseado. Freí los buñuelos hasta que estén dorados de ambos lados, retiralos con una espumadera y colocá sobre papel absorbente. Rebozá en azúcar mientras aún estén tibios y ¡listo!

Un clásico irresistible

Estos buñuelos esponjosos son ideales para disfrutar en familia, acompañados de una infusión caliente o como un antojo dulce de media tarde. Con pocos ingredientes y un truco simple, el resultado es perfecto: dorados, livianos y con ese sabor casero que siempre conquista.