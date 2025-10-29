Cómo hacer brownies de limón: una receta fácil, rápida y deliciosa

Los brownies suelen ser sinónimo de chocolate, pero esta versión de brownies de limón te va a sorprender. Su textura húmeda, el toque cítrico y el equilibrio justo entre dulzura y acidez los convierten en una alternativa perfecta para quienes buscan algo distinto, fresco y lleno de sabor. Ideales para acompañar el té, el café o disfrutar como postre ligero después de una comida.

Ingredientes

1 taza de harina de trigo

1 taza de azúcar

1/2 taza de manteca derretida

2 huevos

2 cucharadas de ralladura de limón

2 cucharadas de jugo de limón fresco

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de sal

Preparación paso a paso

Precalentá el horno a 180 °C y engrasá un molde para brownies. En un bol grande, mezclá la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. En otro recipiente, batí los huevos hasta que estén integrados. Agregá la manteca derretida, la ralladura y el jugo de limón, y mezclá bien hasta obtener una preparación suave. Incorporá los ingredientes secos a la mezcla húmeda y revolvé hasta formar una masa homogénea (sin batir de más). Verté la mezcla en el molde y extendela de manera uniforme. Horneá durante 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. La superficie debe quedar apenas dorada. Dejá enfriar unos minutos antes de cortar en cuadrados y servir.

Un toque final opcional

Si querés darle un plus, podés preparar un glaseado de limón mezclando azúcar impalpable con unas gotas de jugo de limón y extendiéndolo sobre los brownies ya fríos. Le aportará brillo, frescura y un sabor aún más intenso.

Los brownies de limón son una opción original y refrescante para quienes aman los postres caseros. Su aroma cítrico, su textura tierna y su dulzura equilibrada los convierten en un clásico renovado que seguramente vas a querer repetir.