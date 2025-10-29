Cómo hacer brownies de limón: una receta fácil, rápida y deliciosa

cocina
Cómo hacer brownies de limón: una receta fácil, rápida y deliciosaRefrescantes y suaves, estos brownies de limón combinan el dulzor justo con un toque cítrico irresistible. Una receta simple para disfrutar de un postre distinto y delicioso.
Los brownies suelen ser sinónimo de chocolate, pero esta versión de brownies de limón te va a sorprender. Su textura húmeda, el toque cítrico y el equilibrio justo entre dulzura y acidez los convierten en una alternativa perfecta para quienes buscan algo distinto, fresco y lleno de sabor. Ideales para acompañar el té, el café o disfrutar como postre ligero después de una comida.
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de manteca derretida
- 2 huevos
- 2 cucharadas de ralladura de limón
- 2 cucharadas de jugo de limón fresco
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de sal
Preparación paso a paso
- Precalentá el horno a 180 °C y engrasá un molde para brownies.
- En un bol grande, mezclá la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
- En otro recipiente, batí los huevos hasta que estén integrados. Agregá la manteca derretida, la ralladura y el jugo de limón, y mezclá bien hasta obtener una preparación suave.
- Incorporá los ingredientes secos a la mezcla húmeda y revolvé hasta formar una masa homogénea (sin batir de más).
- Verté la mezcla en el molde y extendela de manera uniforme.
- Horneá durante 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. La superficie debe quedar apenas dorada.
- Dejá enfriar unos minutos antes de cortar en cuadrados y servir.
Un toque final opcional
Si querés darle un plus, podés preparar un glaseado de limón mezclando azúcar impalpable con unas gotas de jugo de limón y extendiéndolo sobre los brownies ya fríos. Le aportará brillo, frescura y un sabor aún más intenso.
Los brownies de limón son una opción original y refrescante para quienes aman los postres caseros. Su aroma cítrico, su textura tierna y su dulzura equilibrada los convierten en un clásico renovado que seguramente vas a querer repetir.