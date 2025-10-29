Oráculo del ángel: Mikael ayuda a poner la mente en orden

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Oráculo del ángel: Lauviah otorga fama, sabiduría y poder

Ángel Mikael

Significa: "Casa de Dios, Virtud de Dios, parecido a Dios"

Días de regencia; del 19 al 23 de octubre.

Este ángel de la guarda es símbolo de diligencia, perspicacia y organización, ayuda a estructurar las ideas y a poner orden en la mente. Se lo puede invocar para superar la timidez y otorga confianza en uno mismo. Mensaje: “La unión da felicidad" "Esfuérzate por lo que amas".

