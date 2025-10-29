Tarot del colibrí: llega una etapa de logros y oportunidades

Carta 1) El mundo: cambios. Cierres de ciclos. Nuevos comienzos. Expansión. Oportunidades. Viajes.

Carta 2) Reina de oros: abundancia. Bienestar. Dinero. Bienes materiales. Prosperidad.

Carta 3) Rey de oros: abundancia financiera. Poder.Liderazgo. Seguridad. Estabilidad.



Mensaje final

Se cierra un ciclo de vida para empezar una nueva etapa en donde por fin se logran materializar los sueños. La crisálida se transforma en mariposa para desplegar sus alas y expandirse en todos los aspectos de su vida. Es un momento especial en el que la persona puede ser ella misma y dar eso que la hace única. Etapa de logros, de nuevas oportunidades y de mucha abundancia y estabilidad. Los esfuerzos realizados se verán recompensados con liderazgo, buenas finanzas y bienestar material que la persona sabrá compartir con generosidad. A disfrutar de todo lo bello que llega y que seguramente es totalmente merecido.

