Cómo hacer albóndigas perfectas: receta fácil y deliciosa

Aprendé a preparar albóndigas caseras tiernas y sabrosas, acompañadas de una salsa de tomate irresistible.
viernes, 3 de octubre de 2025 · 11:16

Las albóndigas son un plato tradicional que conquista a grandes y chicos. Con carne picada, condimentos sencillos y una salsa sabrosa, podés preparar una comida reconfortante ideal para cualquier ocasión. Son perfectas para acompañar con arroz, puré, pastas o simplemente con un buen pan para mojar en la salsa.

Ingredientes (4 porciones)

Para las albóndigas:

  • 500 g de carne picada (vacuna, mixta o de pollo)
  • 1 huevo
  • 1 diente de ajo picado
  • ½ cebolla picada fina
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 2 cucharadas de leche
  • 1 cucharada de perejil picado
  • Sal y pimienta a gusto

Para la salsa:

  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 400 g de puré de tomate o tomate triturado
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 hoja de laurel (opcional)
  • Aceite de oliva c/n
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

1. Preparar la mezcla:

En un bowl, combiná la carne picada, el huevo, el ajo, la cebolla, el pan rallado, la leche, el perejil, sal y pimienta. Mezclá bien con las manos hasta obtener una preparación homogénea y moldeable.

2. Formar las albóndigas:

Tomá porciones de masa y formá bolitas del tamaño de una nuez. Reservá en la heladera mientras preparás la salsa, así no se desarman al cocinar.

3. Cocinar la salsa:

En una olla o sartén profunda, salteá la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén transparentes. Agregá el puré de tomate, el azúcar, el laurel, sal y pimienta. Cociná a fuego medio durante 10 minutos.

4. Incorporar las albóndigas:

Sumá las albóndigas a la salsa con cuidado. Tapá y cociná a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, moviendo ocasionalmente para que no se peguen.

5. Servir:

Acompañá con arroz blanco, puré de papas, espaguetis o un buen pan para disfrutar la salsa.

Consejos útiles

  • Para un toque más crocante, dorá las albóndigas en sartén antes de sumarlas a la salsa.
  • Podés congelarlas crudas o cocidas, ideal para tener comidas listas en minutos.
  • También se pueden hacer al horno si buscás una versión más ligera y saludable.
