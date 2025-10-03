Cómo hacer albóndigas perfectas: receta fácil y deliciosa

Las albóndigas son un plato tradicional que conquista a grandes y chicos. Con carne picada, condimentos sencillos y una salsa sabrosa, podés preparar una comida reconfortante ideal para cualquier ocasión. Son perfectas para acompañar con arroz, puré, pastas o simplemente con un buen pan para mojar en la salsa.

Ingredientes (4 porciones)

Para las albóndigas:

500 g de carne picada (vacuna, mixta o de pollo)

1 huevo

1 diente de ajo picado

½ cebolla picada fina

2 cucharadas de pan rallado

2 cucharadas de leche

1 cucharada de perejil picado

Sal y pimienta a gusto

Para la salsa:

1 cebolla

2 dientes de ajo

400 g de puré de tomate o tomate triturado

1 cucharadita de azúcar

1 hoja de laurel (opcional)

Aceite de oliva c/n

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

1. Preparar la mezcla:

En un bowl, combiná la carne picada, el huevo, el ajo, la cebolla, el pan rallado, la leche, el perejil, sal y pimienta. Mezclá bien con las manos hasta obtener una preparación homogénea y moldeable.

2. Formar las albóndigas:

Tomá porciones de masa y formá bolitas del tamaño de una nuez. Reservá en la heladera mientras preparás la salsa, así no se desarman al cocinar.

3. Cocinar la salsa:

En una olla o sartén profunda, salteá la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén transparentes. Agregá el puré de tomate, el azúcar, el laurel, sal y pimienta. Cociná a fuego medio durante 10 minutos.

4. Incorporar las albóndigas:

Sumá las albóndigas a la salsa con cuidado. Tapá y cociná a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, moviendo ocasionalmente para que no se peguen.

5. Servir:

Acompañá con arroz blanco, puré de papas, espaguetis o un buen pan para disfrutar la salsa.

Consejos útiles