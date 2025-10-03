Cómo hacer albóndigas perfectas: receta fácil y deliciosa

cocina
Cómo hacer albóndigas perfectas: receta fácil y deliciosaAprendé a preparar albóndigas caseras tiernas y sabrosas, acompañadas de una salsa de tomate irresistible.
Las albóndigas son un plato tradicional que conquista a grandes y chicos. Con carne picada, condimentos sencillos y una salsa sabrosa, podés preparar una comida reconfortante ideal para cualquier ocasión. Son perfectas para acompañar con arroz, puré, pastas o simplemente con un buen pan para mojar en la salsa.
Ingredientes (4 porciones)
Para las albóndigas:
- 500 g de carne picada (vacuna, mixta o de pollo)
- 1 huevo
- 1 diente de ajo picado
- ½ cebolla picada fina
- 2 cucharadas de pan rallado
- 2 cucharadas de leche
- 1 cucharada de perejil picado
- Sal y pimienta a gusto
Para la salsa:
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 400 g de puré de tomate o tomate triturado
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 hoja de laurel (opcional)
- Aceite de oliva c/n
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
1. Preparar la mezcla:
En un bowl, combiná la carne picada, el huevo, el ajo, la cebolla, el pan rallado, la leche, el perejil, sal y pimienta. Mezclá bien con las manos hasta obtener una preparación homogénea y moldeable.
2. Formar las albóndigas:
Tomá porciones de masa y formá bolitas del tamaño de una nuez. Reservá en la heladera mientras preparás la salsa, así no se desarman al cocinar.
3. Cocinar la salsa:
En una olla o sartén profunda, salteá la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén transparentes. Agregá el puré de tomate, el azúcar, el laurel, sal y pimienta. Cociná a fuego medio durante 10 minutos.
4. Incorporar las albóndigas:
Sumá las albóndigas a la salsa con cuidado. Tapá y cociná a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, moviendo ocasionalmente para que no se peguen.
5. Servir:
Acompañá con arroz blanco, puré de papas, espaguetis o un buen pan para disfrutar la salsa.
Consejos útiles
- Para un toque más crocante, dorá las albóndigas en sartén antes de sumarlas a la salsa.
- Podés congelarlas crudas o cocidas, ideal para tener comidas listas en minutos.
- También se pueden hacer al horno si buscás una versión más ligera y saludable.