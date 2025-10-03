Cómo hacer palitos de pollo caseros: fáciles, ricos y crocantes

Cocina
Cómo hacer palitos de pollo caseros: fáciles, ricos y crocantesCon solo unos pocos ingredientes y en muy poco tiempo, estos palitos de pollo caseros se convierten en una opción práctica, crocante y creativa que transforma lo de todos los días en algo especial.
Con apenas unos ingredientes básicos, podés transformar el pollo en un snack crocante, rico y original. Ideal para una picada, una cena rápida o para los chicos.
Ingredientes (4 porciones)
500 g de pechuga de pollo
1 huevo
3 cucharadas de pan rallado (o avena molida)
2 cucharadas de queso rallado
1 diente de ajo picado (opcional)
Sal y pimienta a gusto
Aceite en spray o un chorrito de aceite para cocinar
Preparación paso a paso
Procesar el pollo: cortar las pechugas en cubos y procesarlas o picarlas bien finito hasta obtener una pasta.
Condimentar: colocar el pollo en un bol y mezclar con el huevo, el pan rallado, el queso, el ajo, la sal y la pimienta.
Formar palitos: tomar porciones pequeñas y darles forma de bastoncitos con las manos húmedas.
Cocinar:
Al horno: acomodar en una bandeja con papel manteca, rociar con aceite y hornear 20 min a 200 °C, dándolos vuelta a mitad de cocción.
En sartén: dorar con un poco de aceite hasta que queden crocantes.
Servir: acompañar con dips de mayonesa, ketchup, salsa barbacoa o lo que tengas a mano.
Ideas creativas
Podés sumarle perejil, cebolla de verdeo o especias como curry o pimentón.
También podés rellenarlos con un cubito de queso en el centro.
Si preferís versión más liviana, reemplazá el pan rallado por avena molida.