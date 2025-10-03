Cómo hacer palitos de pollo caseros: fáciles, ricos y crocantes

viernes, 3 de octubre de 2025 · 19:24

Redacción El Diario de Carlos Paz

Con apenas unos ingredientes básicos, podés transformar el pollo en un snack crocante, rico y original. Ideal para una picada, una cena rápida o para los chicos.

Ingredientes (4 porciones)

500 g de pechuga de pollo

1 huevo

3 cucharadas de pan rallado (o avena molida)

2 cucharadas de queso rallado

1 diente de ajo picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Aceite en spray o un chorrito de aceite para cocinar

Preparación paso a paso

Procesar el pollo: cortar las pechugas en cubos y procesarlas o picarlas bien finito hasta obtener una pasta.

Condimentar: colocar el pollo en un bol y mezclar con el huevo, el pan rallado, el queso, el ajo, la sal y la pimienta.

Formar palitos: tomar porciones pequeñas y darles forma de bastoncitos con las manos húmedas.

Cocinar:

Al horno: acomodar en una bandeja con papel manteca, rociar con aceite y hornear 20 min a 200 °C, dándolos vuelta a mitad de cocción.

En sartén: dorar con un poco de aceite hasta que queden crocantes.

Servir: acompañar con dips de mayonesa, ketchup, salsa barbacoa o lo que tengas a mano.

Ideas creativas

Podés sumarle perejil, cebolla de verdeo o especias como curry o pimentón.

También podés rellenarlos con un cubito de queso en el centro.

Si preferís versión más liviana, reemplazá el pan rallado por avena molida.