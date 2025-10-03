Tacos irresistibles: pollo y verduras en pocas pasos

cocina
Tacos irresistibles: pollo y verduras en pocas pasosDescubrí cómo preparar tacos de pollo caseros en pocos pasos, con ingredientes simples y mucho sabor.
¿Querés sorprender a tu familia con una comida rápida, sabrosa y llena de sabor? Probá estos tacos de pollo caseros que se preparan en pocos pasos y con ingredientes simples. Ideales para una cena diferente o una reunión con amigos.
Ingredientes
(4 porciones)
Para el relleno:
- 2 pechugas de pollo
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 pizca de ají molido o chile (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Jugo de medio limón
Para armar los tacos:
- 8 tortillas de maíz o trigo
- Lechuga picada
- Tomate en cubitos
- Palta (aguacate) en rodajas
- Queso rallado
- Salsa a gusto (crema agria, guacamole, salsa picante, etc.)
Paso a paso
1. Preparar el pollo
Cortá las pechugas en tiras finas o cubos pequeños.
En una sartén grande, calentá el aceite y agregá los dientes de ajo picados.
Incorporá el pollo y cociná a fuego medio hasta que esté dorado.
2. Agregar las verduras
Sumá la cebolla y los pimientos en juliana.
Salteá todo junto unos 10 minutos hasta que las verduras estén tiernas.
3. Condimentar
Añadí comino, pimentón, sal, pimienta y ají molido si te gusta el picante.
Exprimí el jugo de limón sobre la preparación y mezclá bien.
4. Calentar las tortillas
Calentá las tortillas en una sartén sin aceite o en el microondas durante unos segundos para que sean más flexibles.
5. Armar los tacos
Colocá una porción de pollo con verduras sobre cada tortilla.
Sumá lechuga, tomate, palta y queso rallado.
Agregá la salsa de tu preferencia y ¡listo para disfrutar!
Consejos y variantes
Podés reemplazar el pollo por carne vacuna, cerdo o incluso tofu para una versión vegetariana.
Las tortillas pueden ser de maíz, integrales o sin gluten.
Acompañá con nachos, guacamole y una limonada o cerveza bien fría.