cocina

Tacos irresistibles: pollo y verduras en pocos pasos

Descubrí cómo preparar tacos de pollo caseros en pocos pasos, con ingredientes simples y mucho sabor.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
viernes, 3 de octubre de 2025 · 11:21

¿Querés sorprender a tu familia con una comida rápida, sabrosa y llena de sabor? Probá estos tacos de pollo caseros que se preparan en pocos pasos y con ingredientes simples. Ideales para una cena diferente o una reunión con amigos.
 

Ingredientes 
(4 porciones)

Para el relleno:

  • 2 pechugas de pollo
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 pizca de ají molido o chile (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Jugo de medio limón

Para armar los tacos:

  • 8 tortillas de maíz o trigo
  • Lechuga picada
  • Tomate en cubitos
  • Palta (aguacate) en rodajas
  • Queso rallado
  • Salsa a gusto (crema agria, guacamole, salsa picante, etc.)
     

Paso a paso

1. Preparar el pollo

Cortá las pechugas en tiras finas o cubos pequeños.
En una sartén grande, calentá el aceite y agregá los dientes de ajo picados.
Incorporá el pollo y cociná a fuego medio hasta que esté dorado.

2. Agregar las verduras

Sumá la cebolla y los pimientos en juliana.
Salteá todo junto unos 10 minutos hasta que las verduras estén tiernas.

3. Condimentar

Añadí comino, pimentón, sal, pimienta y ají molido si te gusta el picante.
Exprimí el jugo de limón sobre la preparación y mezclá bien.

4. Calentar las tortillas

Calentá las tortillas en una sartén sin aceite o en el microondas durante unos segundos para que sean más flexibles.

5. Armar los tacos

Colocá una porción de pollo con verduras sobre cada tortilla.
Sumá lechuga, tomate, palta y queso rallado.
Agregá la salsa de tu preferencia y ¡listo para disfrutar!
 

Consejos y variantes

Podés reemplazar el pollo por carne vacuna, cerdo o incluso tofu para una versión vegetariana.
Las tortillas pueden ser de maíz, integrales o sin gluten.
Acompañá con nachos, guacamole y una limonada o cerveza bien fría.

Más de
tacos cocina receta

Comentarios