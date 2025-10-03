Tarot del colibrí: fluir y aprender a expandirse

Carta 1) El apostolado: misión. Sacrificio. Iluminación. Contemplar las cosas desde otra perspectiva. Lo espiritual por sobre lo material.

Carta 2) La sacerdotisa:compasión. Intuición. Sentimiento maternal. Sabiduría. Clarividencia. Conexión espiritual

Carta 3) Proscripción: alejarse de situaciones negativas o nocivas. Restricciones. Limitaciones externas o autoimpuestas. Moralidad. Religiosidad.



Mensaje final:

Las cartas hablan hoy de una persona que ha elegido el camino del sacrificio, si eso implica el poder cumplir con su misión o con lo que siente que es su misión. Se trata de alguien muy espiritual. Inteligente, pero a la vez con una intuición muy desarrollada Esta persona se aleja de lo nocivo o negativo y acepta restricciones impuestas por terceros o por sí misma, con el objetivo de respetar conductas que considera de alto valor moral y/ o religioso. Se trata de una persona muy virtuosa con un alma limpia, llena de compasión, bondad y mucha sabiduría que le llegan a partir de su gran conexión espiritual. La persona es consciente de cuánta incomodidad y renuncia le ha costado elevarse espiritualmente y seguramente no se arrepiente de su esfuerzo. No obstante, tal vez esté cansada de las limitaciones y represiones a su libertad que ha sufrido. Sabe que en un momento esas prohibiciones tal vez la ayudaron a ser quien es, pero ahora les está dando la espalda. Probablemente esté viendo la vida desde otras perspectivas, puede contemplar otros puntos de vista y darse cuenta que ella puede seguir siendo la persona hermosa que es, y ayudar con sus dones espirituales a los demás, sin autoflagelarse, sin tantas limitaciones y represiones, sólo dejándose fluir con la vida y aceptando que el sentimiento más elevado: el amor, no se alcanza poniendo barreras y más barreras a cualquier emoción que se contraponga a mandatos adquiridos, todo lo contrario, el amor surge cuando se acepta la propia humanidad con sus aciertos y con sus errores, con virtudes y defectos, y por lo tanto, se puede empatizar con los demás tal cual son. El amor implica responsabilidad afectiva, no obligación y represión. Quizás sea el momento de suavizarse, de aflojarse y dejar que su ser se expanda hacia el mundo de una manera más sana y más sincera, menos estructurada. Hay mucha abundancia en este alguien para compartir, pero debería ser desde la libertad.