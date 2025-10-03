Un clásico argentino: tarta de coco y dulce de leche fácil y deliciosa

Nada de masas compradas: esta receta lleva una base casera, suave y crocante, que realza aún más el contraste entre el dulce de leche y el coco. Una opción fácil y muy sabrosa para sorprender en la mesa.

Ingredientes

Para la masa

200 g de harina común (0000)

100 g de manteca fría en cubos

1 huevo

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

1 o 2 cucharadas de leche fría (solo si hace falta unir la masa)

Para el relleno

300 g de dulce de leche repostero

Para la cubierta de coco

200 g de coco rallado

3 huevos

120 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

50 g de manteca derretida

Preparación paso a paso

Hacer la masa: en un bol, mezclar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar. Agregar la manteca fría y desarmar con los dedos hasta formar un arenado. Incorporar el huevo y unir sin amasar demasiado (si es necesario, añadir apenas un poco de leche). Envolver en film y llevar a la heladera 20 minutos. Preparar la base: estirar la masa sobre una mesada enharinada y forrar un molde enmantecado y enharinado. Pinchar con tenedor y prehornear 10 minutos a 180 °C. Rellenar: colocar una capa abundante de dulce de leche repostero sobre la base tibia. Cubierta de coco: batir los huevos con el azúcar, la vainilla y la manteca derretida. Incorporar el coco rallado hasta formar una pasta húmeda. Distribuir sobre el dulce de leche. Hornear: llevar al horno precalentado a 180 °C durante 30–35 minutos, hasta que la cubierta esté dorada y firme. Servir: dejar enfriar bien antes de cortar. Se disfruta tanto fría como a temperatura ambiente.

Tips

Para más crocante, podés espolvorear con azúcar extra antes de hornear.

Se puede sumar un chorrito de ron o licor en la mezcla de coco para intensificar el aroma.

Dura varios días en la heladera, bien tapada.