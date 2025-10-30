Horóscopo chino: cómo saber si naciste en un día de la suerte

Los signos del zodiaco chinos rigen ciclos de 12 años y cada uno tiene un determinado número de días la suerte, si te tocó la fortuna de nacer en alguno de ellos, significa que tienes algo especial.

Según la astrología china, la energía que contiene ese día plasma en el signo animal que lo rige un talento excepcional o dones como paz y tranquilidad. Conoce a continuación, si tuviste la fortuna de nacer en un día de la suerte, según tu signo chino.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Los días de la suerte para los nacidos en años Rata son el 4, 13 y 30 de cualquier mes, según el calendario lunar chino. Si eres del 4 significa que eres más inteligente de lo normal y serás buen esposo/esposa. Si eres del 13 tienes bendiciones y suerte ilimitada, y si naciste en día 30 vivirás una vida larga y no tendrás nunca preocupación por comida y ropa, reseñó el sitio viaje-a-china.com.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

El 13 y el 27 de cualquier mes, son los días de la suerte para los nacidos en años Buey. Los del 13 nunca tendrán preocupación por ropa y comida, además, son respetados y siempre obtienen ayuda en momentos difíciles. Los del 27 están inclinados a ser ricos y a tener una buena pareja. Si son mujeres, destacan por su inteligencia y elegancia.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Los días 16 y 27 de cualquier mes son los de la fortuna para los años Tigre. Quienes nacieron un 16 ganarán fama y riqueza, y su vida romántica será placentera. Los que llegaron al mundo un 27 tendrán una armoniosa vida matrimonial y su vida laboral será próspera.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Los días de la suerte para Conejo son el 26, 27 y 29 de cualquier mes. Los nacidos en días 26 tienen destacadas habilidades profesionales, por lo que son muy respetados. Los del 27 son más inteligentes y aman cultivarse. Y los del 29 son prósperos en los negocios; en el caso de las mujeres manejan mejor los asuntos familiares.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

El 1 y el 16 de cualquier mes son los de la suerte para los nacidos en años Dragón. Si su cumpleaños es cualquier día 1 significa que son propensos a convertirse en altos funcionarios. Si nacieron un día 16 son más inteligentes que la gente común

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Los que nacieron en días 1 y 23 de cualquier mes de años Serpiente son los que tienen más suerte. Los del 1 suelen ser más felices que el promedio. Los que pertenecen al 23 poseen la sabiduría para superar cualquier obstáculo.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Los nacidos en días 5 y 20 de cualquier mes de años Caballo poseen mayor fortuna. Los del 5 son hábiles para las actividades artísticas y pueden tener más éxito si trabajan duro. Si nacieron un día 20 serán ricos, poderosos y tendrán una vida familiar próspera.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Los días de la suerte para los años Cabra son el 7 y el 30 de cualquier mes. Si naciste un día 7 eres más sociable y tienes más fortuna. Si eres de un día 30 eres talentoso y tienes el potencial de ser exitoso.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

El 4 y el 14 de cualquier mes son los días de la suerte para los años Mono. Los nacidos el 4 vivirán una vida llena de riqueza. Los del 14 nacieron como líderes y lograrán poder o fama.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Los días de la suerte para los años Gallo son el 4 y 26 de cualquier mes. Las personas nacidas el 4 son más directas y honestas. Los nacidos el 26 poseen un don especial para hacer negocios.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Los nacidos en días 7 y 28 de cualquier mes de años Perro son los más afortunados de este signo. Los del 7 gozarán una vida saludable y próspera. Mientras que los nacidos el 28 son más inteligentes y respetados que el promedio.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Los nacidos en días 17 y 24 de cualquier mes de los años que rige el Cerdo son los más afortunados. Los que pertenecen al 17 son más valientes e inteligentes que el promedio. Mientras que los del 24 poseen un carácter especial que los lleva a ser respetados en cualquier ámbito social.