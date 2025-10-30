Matambre a la pizza: una receta irresistible y fácil de preparar

El matambre a la pizza es una de esas recetas infalibles que nunca fallan cuando se busca una comida abundante, deliciosa y con todo el sabor argentino. Su combinación de carne tierna, salsa de tomate, queso derretido y morrones lo convierte en un plato ideal para compartir en familia o sorprender en un almuerzo o cena especial. Además, se puede cocinar tanto al horno como a la parrilla, y el resultado siempre es un éxito.

Ingredientes (para 4 personas)

Matambre de vaca o cerdo: 1,2 a 1,5 kg (desgrasado)

Salsa de tomate o puré de tomates: 500 g (unas 2 tazas)

Queso mozzarella rallado o en fetas: 300 g

Morrón rojo y verde: 1 de cada uno, cortados en tiras finas

Jamón cocido: 150 g en fetas (opcional)

Ajo: 3 dientes picados

Aceite de oliva: 2 cucharadas

Orégano, ají molido y pimienta: a gusto

Sal fina: para salar la carne

Aceitunas verdes o negras: para decorar

Las cantidades están pensadas para cubrir bien la carne sin sobrecargarla, lo que ayuda a mantener la textura jugosa del matambre.

Preparación paso a paso

1. Preparar el matambre

Limpialo bien retirando el exceso de grasa. Si querés lograr una textura más tierna, podés dejarlo reposar unos minutos en leche caliente. Luego, hacé pequeños cortes superficiales del lado graso para evitar que se encoja durante la cocción.

2. Cocción previa

A la parrilla: colocá el matambre del lado de la grasa sobre fuego medio, con un poco de sal. Cociná entre 25 y 30 minutos, hasta que esté tierno.

Al horno: ponelo en una bandeja con un chorrito de agua, cubrilo con papel aluminio y cociná a 180 °C durante 35 a 40 minutos para ablandarlo antes de agregar la cobertura.

3. Armar “la pizza”

Dale la vuelta (el lado magro debe quedar hacia arriba). Untá la superficie con la salsa de tomate mezclada con el ajo y el aceite de oliva. Sumá el jamón cocido (si lo usás), el queso mozzarella y las tiras de morrón. Terminá con orégano, ají molido y pimienta a gusto.

4. Terminación

En parrilla: cociná de 10 a 15 minutos más, tapado o cubierto con papel aluminio, hasta que el queso se funda.

En horno: subí la temperatura a 200 °C y gratiná 10 a 15 minutos, sin cubrir, hasta que el queso burbujee y se dore ligeramente.

Decorá con rodajas de tomate, aceitunas y un toque extra de orégano antes de servir.

Consejos útiles

Si querés una versión más sabrosa, usá queso provolone o fontina en lugar de mozzarella.

Podés sumar cebolla en pluma o rodajas de tomate fresco antes del gratinado.

Para una opción más liviana, hacelo con matambre de cerdo o pollo deshuesado.

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este matambre a la pizza casero se convierte en una receta rendidora, versátil y perfecta para cualquier ocasión. Acompañalo con papas al horno, ensalada o pan casero, y disfrutá de un plato que siempre deja a todos felices.