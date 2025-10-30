Scones de queso y orégano: una receta fácil, rápida y deliciosa

Los scones, originarios de la panadería británica, se transformaron con el tiempo en un clásico muy apreciado en la cocina argentina. Aunque tradicionalmente se preparan dulces, su versión salada con queso y orégano se volvió irresistible para quienes buscan algo simple, sabroso y con aroma casero.

Estos bocaditos se preparan en pocos minutos, no requieren amasado y pueden disfrutarse tibios, recién salidos del horno, o fríos, acompañados de manteca, fiambres o dips.

Ingredientes (para unas 12 unidades)

Harina común (0000): 250 g

Polvo de hornear: 2 cucharaditas

Sal: 1 pizca

Manteca fría: 50 g

Queso rallado (parmesano, reggianito o mezcla de duros): 100 g

Orégano seco: 1 cucharadita

Huevo: 1

Leche: 100 ml (aproximadamente, hasta lograr la textura adecuada)

Preparación paso a paso

Mezclar los ingredientes secos: en un bol, combinar la harina, el polvo de hornear, la sal, el queso y el orégano. Incorporar la manteca: cortarla en cubos pequeños y frotarla con los dedos hasta obtener una textura arenosa. Agregar los líquidos: batir ligeramente el huevo con la leche y sumar de a poco a la mezcla anterior hasta formar una masa tierna (sin amasar). Formar los scones: estirar la masa de unos 2 cm de grosor y cortar círculos con un cortante o vaso. Hornear: disponer los scones en una placa enmantecada o con papel manteca y cocinarlos en horno precalentado a 200 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén dorados.

Consejos para un resultado perfecto

Usá quesos sabrosos como reggianito, pategrás o cheddar rallado.

Sumá hierbas aromáticas como romero, tomillo o pimienta negra para darles un toque extra.

Podés freezarlos una vez cocidos y calentarlos en horno o tostadora antes de servir.

Ideales para acompañar una merienda distinta, una picada casera o como guarnición de sopas y ensaladas, estos scones de queso y orégano se preparan en menos de media hora y garantizan un sabor casero irresistible con muy poco esfuerzo.