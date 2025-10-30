Tarot del colibrí: la madurez que trae felicidad y armonía

Carta1) Rey de espadas: razón. Inteligencia. Lógica. Claridad mental. Justicia. Autoridad

Carta 2) Rey de copas: equilibrio emocional. Madurez. Amor. Compasión. Sabiduría

Carta 3) Diez de copas: alegría. Felicidad. Hogar. Familia. Amor. Naturaleza. Armonía. Bienestar.

Mensaje final

Las cartas traen hoy un mensaje maravilloso para quienes sientan en su corazón que les está dirigido. El tarot habla de una persona que ha logrado integrar y unificar razón y corazón, inteligencia y emoción, lógica e intuición. Es alguien que ha alcanzado la madurez y el control de sus emociones para ser la mejor versión de sí mismo. Se ha convertido en un lider para otros, en alguien con autoridad ganada a través de su ejemplo y de su búsqueda de justicia. Lo que viene para esta persona es mucha felicidad y bienestar, que compartirá con sus seres más queridos. Seguramente serán los frutos de lo que ha cosechado en su vida.

