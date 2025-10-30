Tarot del colibrí: la madurez que trae felicidad y armonía

Vida saludable
jueves, 30 de octubre de 2025 · 02:08

Carta1) Rey de espadas: razón.  Inteligencia.  Lógica.  Claridad mental. Justicia.  Autoridad

Carta 2) Rey de copas: equilibrio emocional.  Madurez. Amor. Compasión. Sabiduría

Carta 3) Diez de copas: alegría.  Felicidad. Hogar. Familia.  Amor. Naturaleza. Armonía.  Bienestar.

 

Mensaje final

 

Las cartas traen hoy un mensaje maravilloso para quienes sientan en su corazón que les está dirigido. El tarot habla de una persona que ha logrado integrar y unificar razón y corazón, inteligencia y emoción, lógica e intuición. Es alguien que ha alcanzado  la madurez y el control de sus emociones para ser la mejor versión de sí mismo. Se ha convertido en un lider para otros, en alguien con autoridad ganada a través de su ejemplo y de su búsqueda de justicia. Lo que viene para esta persona es mucha felicidad y bienestar,  que compartirá con sus seres más queridos. Seguramente serán los frutos de lo que ha cosechado en su vida.
 

