Los cuatro signos del zodíaco que no saben protegerse emocionalmente

Algunas personas dedican toda su energía a cuidar de los demás, pero se olvidan de sí mismas. Escuchan, acompañan y sostienen, aunque por dentro se estén desmoronando. Estos signos del zodíaco aman sin límites, pero les cuesta poner un “basta” cuando el alma necesita descanso.

Piscis: Su empatía no conoce fronteras. Absorbe el dolor ajeno como si fuera propio y, muchas veces, se queda vacío intentando sanar a otros. Aprender a proteger su energía es su gran desafío.

Cáncer: Da más de lo que recibe. Cuida, contiene, se preocupa… y pocas veces se cuida a sí mismo. Le cuesta decir “no” porque teme decepcionar, pero cuando aprende a poner límites, recupera su fuerza.

Libra: Busca armonía a toda costa, incluso a costa de su bienestar. Evita el conflicto y calla para no herir, pero termina cargando con emociones que no le corresponden. Su equilibrio real llega cuando se permite priorizarse.

Virgo: Quiere solucionar todo, incluso los problemas que no son suyos. Su mente práctica lo empuja a ayudar, pero a veces se olvida de descansar. Protegerse emocionalmente también es parte de su orden interno.