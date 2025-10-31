Los cuatro signos del zodíaco que protegen a quienes aman como nadie más

Algunas personas no solo aman, también cuidan. Están ahí cuando todo se complica, cuando otros se van. Estos signos del zodíaco sienten un impulso natural por proteger a quienes quieren, incluso si eso significa sacrificarse un poco. Su forma de amar se expresa con presencia, entrega y lealtad.

Cáncer: Es el guardián del afecto. Cuando ama, se convierte en un refugio. Protege a los suyos con ternura y firmeza, y haría cualquier cosa por verlos bien. Su cuidado es incondicional.

Tauro: Su amor es estable y protector. No soporta ver sufrir a quienes quiere, y su manera de demostrar cariño es estando siempre, incluso en silencio. Brinda seguridad emocional y material.

Leo: Ama defendiendo. No permite que nadie toque o dañe a quien considera parte de su círculo cercano. Su lealtad es feroz, y su amor se nota en los momentos difíciles.

Escorpio: Su protección es profunda y silenciosa. Si alguien hiere a quien ama, se vuelve su sombra y su escudo. Su amor no se dice tanto, pero se demuestra con acciones inquebrantables.