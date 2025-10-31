Tamales tradicionales: receta paso a paso

Los tamales son un plato emblemático de América Latina, conocidos por sus bultitos de masa rellenos con sabores deliciosos. Ideales para celebraciones especiales o para disfrutar en cualquier momento del año.

Ingredientes

Para la masa:

2 tazas de harina de maíz (masa harina)

1 taza de manteca de cerdo

1 taza de caldo de pollo caliente

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de achiote en polvo (opcional, para dar color)

Para el relleno:

A elección: carne de cerdo, pollo, queso, chiles, verduras, etc.

Para envolver:

Hojas de maíz secas, remojadas en agua tibia

Preparación

1. Preparar la masa

En un tazón grande, mezcla la harina de maíz con el polvo de hornear, la sal y el achiote si lo deseas.

Derrite la manteca de cerdo a fuego lento y agrégala a la mezcla de harina.

Incorpora el caldo de pollo caliente poco a poco, mezclando hasta obtener una masa suave y manejable.

2. Armar los tamales

Enjuaga y seca las hojas de maíz.

Coloca una hoja sobre una superficie plana y extiende una porción de masa en el centro, dejando espacio en los bordes.

Añade el relleno elegido en el centro de la masa.

3. Envolver los tamales

Dobla los lados de la hoja hacia el centro, cubriendo el relleno.

Dobla los extremos superior e inferior para cerrar el tamal.

Amarra con una tira de hoja de maíz o hilo de cocina para asegurar que no se abra durante la cocción.

4. Cocinar al vapor

Coloca los tamales en una vaporera con el pliegue hacia abajo.

Cocina al vapor durante 1,5 a 2 horas, hasta que la masa esté firme y bien cocida.

5. Servir

Deja enfriar ligeramente antes de desatar los tamales.

Sirve calientes y disfruta de este manjar tradicional.