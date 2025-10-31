Tarot del colibrí: intuición y sabiduría para decidir

Carta 1) Tres de oros: trabajo en equipo. Cooperación. Unir esfuerzos para un bien común.

Carta 2) La sacerdotisa: intuición. Sabiduría. Reflexión. Introspección. Conexión espiritual. Lo oculto.

Carta 3) Ocho de bastos: comunicación. Acciones rápidas. Velocidad. Viajes. Oportunidades. Progreso y movimiento acelerado.



Mensaje final

Es un momento de elevación espiritual donde la persona tendrá su intuición a pleno y mucha sabiduría para decidir y actuar. Nada quedará oculto a sus ojos, por lo que misterios y secretos salen a la luz.Dicen las cartas que la persona tendrá una especial predisposición para trabajar en equipo en cualquier cosa que se quiera hacer en grupo: estudios, proyectos, trabajos, etc Los resultados serán mucho mejores y más enriquecedores si se aúnan esfuerzos para un bien común. Por otro lado, los tiempos se aceleran, si algo venía demorado, estaba estancado, parecía no moverse, ahora llegan cambios, decisiones y acciones caracterizados por la rapidez. Habrá un progreso y movimientos acelerados. El tarot dice que serán transformaciones muy positivas. Lo bueno es que la persona está totalmente preparada para tomar lo que llega a su vida con paz, armonía y seguridad. Es más, con la carta de la sacerdotisa puede que sea ella quien lidere y guié a otros en aquello que se desea construir colectivamente.

