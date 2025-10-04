Cómo cuidar el bambú de la suerte en agua

El bambú de la suerte no es propiamente un bambú, es un miembro de la familia de las liliáceas y crece en las selvas tropicales ubicadas en partes de Asia. Se ha convertido en una planta de interior muy popular, por lo que no deberías tener problemas para encontrarla en viveros, supermercados o grandes tiendas de construcción en las que vendan plantas.

La caña de bambú de la suerte (Dracaena braunii) es una de las plantas más populares del mundo ya sea por su estética, los pocos cuidados que precisa o por la fácil reproducción que demuestra. Es también una de las 10 plantas que necesitan menos agua.

Si acabas de recibir un bambú de la suerte, será muy importante que revises los cuidados que precisa para evitar que sus hojas e incluso la planta entera se pongan amarillas.

El bambú de la suerte va a necesitar un recipiente delgado y alargado, proporcional a su tamaño, que le permita sostenerse de forma estable. Si estás pensando además en reproducir tu bambú, puedes añadir a la base del recipiente algunas piedras, que le ofrecerán estabilidad.

Para saber cómo cuidar bambú en agua es la ubicación. Deberás buscar un lugar apropiado para colocar el bambú en agua. Busca un lugar de semisombra sin corrientes de aire. Es una planta muy fácil de cuidar y mantener.

Cuidados

El bambú de la suerte necesita sentir su tallo bien sumergido en agua. Es recomendable que, una vez dentro del macetero elegido, llenemos 3/4 partes del total. La calidad del agua también es importante, evita utilizar agua del grifo.

A lo largo de la semana, observarás cómo el agua se va evaporando, a consecuencia del contacto con el sol. Rellena de forma regular el recipiente de la planta. También deberás cambiar el agua semanalmente.

Abono y fertilizante

Es muy recomendable abonar el bambú cada 2 o 3 meses para que reciba todos los nutrientes necesarios. En el mercado encontrarás productos específicos para abonar el bambú en formato líquido, perfecto para el bambú de la suerte en agua. No olvides buscar productos orgánicos ya que el bambú no es una planta que acepte bien los fertilizantes sintéticos.

¿Cómo plantar el bambú en tierra?

Podemos trasplantar la caña de bambú al suelo. Eso sí, para asegurar su crecimiento debes recordar que se trata de una planta que requiere mucha agua.

Pero, ¿cómo plantar el bambú en agua?

Debes buscar un suelo muy rico en nutrientes y mantener el suelo bien drenado para evitar que las raíces se encharquen.

Eso provocaría podredumbre. Para mejorar el drenaje podemos incluir todo tipo de piedras alrededor de la planta.

Cómo elegir un buen bambú de la suerte

El bambú de la suerte viene en forma de un tallo, y para determinar cuál está sano y poder comprarlo sin problema, es conveniente que te fijes en algunos aspectos como los que te detallamos a continuación:

Tanto el agua como la planta tienen que tener un olor fresco. Si tiene un olor extraño o desagradable, no lo compres.

Busca un tallo firme y saludables raíces blancas, las manchas de color negro o marrón en las puntas no son buenas.

Elige un tallo con hojas verdes y brillantes.

Es posible que notes la presencia de una cera en el extremo del corte del tallo, esto es para evitar que el hongo penetre en el tallo y ayuda a que la planta prospere.

Si deseas una planta curvada (algunos creen que la suerte es más fuerte si la planta está curvada), lo mejor es comprarla con las curvas ya marcadas, ya que lleva mucho tiempo “entrenar” a la planta para que crezca de esa manera.

Estas plantas pueden llegar a ser muy caras porque el crecimiento es más elaborado, pero siempre tienes la opción de hacer crecer tu propio bambú de la suerte curvo aunque necesitarás paciencia y mucho tiempo para lograrlo.

Ten en cuenta que el tallo que compres no crecerá en altura; este se quedará igual pero lo que sí crecerán serán los brotes que se desarrollan a los lados de la planta.

¿Porqué se considera que trae suerte?

El bambú de la suerte se asocia con la práctica del Feng Shui porque la planta es muy resistente y simboliza la buena salud. Se considera que trae más suerte cuando se recibe como regalo.

En función de los tallos que tenga la planta, se establece que sirve para atraer la suerte en determinados aspectos de la vida. Puedes fijarte en la siguiente guía:

1 tallo: vida simple.

2 tallos: amor, suerte doble.

3 tallos: felicidad, buena suerte, longevidad.

4 tallos: prevenir la enfermedad.

5 tallos: riqueza, salud, creatividad, entusiasmo.

6 tallos: salud, felicidad, armonía.

7 tallos: salud.

8 tallos: crecimiento, riqueza, prosperidad, abundancia, éxito en los negocios.

9 tallos: buena fortuna, más suerte.

10 tallos: la perfección completa.

21 tallos: poderosas bendiciones.

Consejos para solucionar problemas

Si las hojas se vuelven amarillas: quita las hojas justo antes de que se extienda al resto de la planta. Puede ser un problema de mucha luz o si estás utilizando el agua del grifo, cambia a destilada. Evita usar demasiado fertilizante.

Si los bordes de las hojas son de color marrón: el aire es demasiado seco o el agua no se filtra lo suficiente; aunque también puede estar provocado por un exceso de fertilizante.

Si el tallo se torna amarillo: causado por un exceso de fertilizante. Quita el tallo de la maceta o recipiente si crece con otros tallos y deja que crezca por sí mismo por un tiempo.

Devuelve el tallo con los otros si recupera su salud; esto es para evitar afectar a los demás tallos en caso de que uno de ellos esté muriendo.

Si los tallos están demasiado blandos o marrones: significa que el tallo se está pudriendo, retíralo del recipiente de inmediato y cambia el agua. Puedes tratar de salvar la parte superior del tallo cortándolo.