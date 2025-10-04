El secreto del huevo nube, la receta que sorprende a todos

Cocina creativa en casa
El secreto del huevo nube, la receta que sorprende a todosUna preparación simple y vistosa convierte al huevo en un plato aireado, crocante y con la yema cremosa, ideal para sorprender.
El huevo nube es una receta que ganó popularidad en redes sociales por su aspecto único. No requiere más que huevos, sal y un horno caliente, pero el resultado sorprende por la textura: claras infladas como algodón y yemas cremosas en el centro.
Ingredientes
2 huevos
Sal y pimienta a gusto
Queso rallado (opcional)
Hierbas frescas (opcional)
Preparación
Precalentar el horno a 200 °C.
Separar las claras de las yemas y reservar estas últimas en un recipiente pequeño.
Batir las claras a punto nieve con una pizca de sal hasta que estén firmes.
Sobre una bandeja con papel manteca, colocar montoncitos de clara batida formando un hueco en el centro.
Hornear 4 a 5 minutos hasta que se doren ligeramente.
Retirar, colocar la yema en el hueco y, si se desea, espolvorear queso rallado.
Volver al horno 2 a 3 minutos más, solo hasta que la yema tome la cocción deseada.
Servir de inmediato con pan tostado o verduras.
Este plato combina lo visual con lo sabroso: una base crocante, la suavidad esponjosa de las claras y la cremosidad intacta de la yema. Perfecto para un desayuno distinto o una cena rápida.