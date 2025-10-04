Flan casero de manzana y canela, el clásico con un toque frutal irresistible

El flan casero es uno de esos postres que evocan infancia, hogar y tardes de domingo. Su textura suave y su sabor delicado lo convirtieron en un clásico de las mesas argentinas. En esta versión, la incorporación de manzana rallada y canela transforma lo tradicional en un postre fragante, húmedo y con un matiz frutal que lo vuelve irresistible.

Ingredientes:

4 huevos

500 cc de leche

120 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 manzana rallada

1 cucharadita de canela

100 g de azúcar extra para el caramelo

Preparación:

Preparar un caramelo con los 100 g de azúcar directamente en el molde para flan. Una vez dorado, mover el molde para cubrir las paredes y dejar enfriar.

En un bol, batir los huevos con los 120 g de azúcar hasta integrar.

Agregar la leche, la esencia de vainilla, la canela y la manzana rallada. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.

Verter la mezcla en el molde acaramelado.

Cocinar a baño María en horno medio (180 °C) durante unos 45 a 50 minutos, hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.

Dejar enfriar a temperatura ambiente, desmoldar y llevar a la heladera antes de servir.