Flan casero de manzana y canela, el clásico con un toque frutal irresistible

Una receta simple y aromática que transforma el flan tradicional en un postre perfumado con manzana rallada y canela, ideal para acompañar con crema batida o caramelo.
sábado, 4 de octubre de 2025 · 19:17

El flan casero es uno de esos postres que evocan infancia, hogar y tardes de domingo. Su textura suave y su sabor delicado lo convirtieron en un clásico de las mesas argentinas. En esta versión, la incorporación de manzana rallada y canela transforma lo tradicional en un postre fragante, húmedo y con un matiz frutal que lo vuelve irresistible.

Ingredientes:

  • 4 huevos
  • 500 cc de leche
  • 120 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 manzana rallada
  • 1 cucharadita de canela
  • 100 g de azúcar extra para el caramelo

Preparación:

Preparar un caramelo con los 100 g de azúcar directamente en el molde para flan. Una vez dorado, mover el molde para cubrir las paredes y dejar enfriar.

En un bol, batir los huevos con los 120 g de azúcar hasta integrar.

Agregar la leche, la esencia de vainilla, la canela y la manzana rallada. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.

Verter la mezcla en el molde acaramelado.

Cocinar a baño María en horno medio (180 °C) durante unos 45 a 50 minutos, hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.

Dejar enfriar a temperatura ambiente, desmoldar y llevar a la heladera antes de servir.

Consejo: Servir con una cucharada de crema batida o un poco de dulce de leche para realzar su sabor.

