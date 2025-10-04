Horóscopo del sábado 4 de octubre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo del sábado 4 de octubre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoEl fin de semana llega con una energía que invita al disfrute, al encuentro con los afectos y al descanso merecido.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: la espontaneidad despertará momentos románticos.
Trabajo: relajá tu mente, el descanso te hará rendir más después.
Salud: energía alta, ideal para deporte o actividad al aire libre.
Números de la suerte: 5, 13, 29
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: la calma y la ternura marcarán tus vínculos.
Trabajo: dejá espacio a la creatividad más que a la rutina.
Salud: buen día para alimentarte de manera más natural.
Números de la suerte: 2, 14, 27
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: tu carisma atraerá encuentros agradables.
Trabajo: las ideas nuevas surgen en conversaciones relajadas.
Salud: cuidá los nervios, buscá momentos de pausa.
Números de la suerte: 6, 18, 25
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: la familia y los afectos serán protagonistas del día.
Trabajo: tu intuición te guiará en pequeños proyectos personales.
Salud: el equilibrio emocional se reflejará en tu bienestar físico.
Números de la suerte: 4, 15, 21
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu magnetismo genera momentos de pasión y alegría.
Trabajo: soltá la exigencia, el descanso también suma.
Salud: excelente día para actividades recreativas.
Números de la suerte: 8, 19, 23
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: la comunicación clara fortalece tus vínculos.
Trabajo: ordená prioridades, incluso en lo personal.
Salud: incorporá rutinas que favorezcan tu bienestar.
Números de la suerte: 1, 12, 30
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: la armonía y la seducción marcarán la jornada.
Trabajo: podés avanzar en tareas livianas sin presiones.
Salud: conectá con el placer de descansar y disfrutar.
Números de la suerte: 7, 16, 28
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: soltar viejos enojos traerá mayor cercanía.
Trabajo: tu intuición te inspirará nuevas formas de encarar proyectos.
Salud: día ideal para liberar tensiones con actividad física.
Números de la suerte: 3, 11, 24
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: la alegría compartida será el motor de tus vínculos.
Trabajo: encontrá inspiración en actividades creativas.
Salud: excelente jornada para salir al aire libre.
Números de la suerte: 9, 18, 26
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: los gestos de confianza fortalecerán tu relación.
Trabajo: poné límites para no sobrecargarte.
Salud: procurá un buen descanso reparador.
Números de la suerte: 5, 14, 22
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: conversaciones sinceras renovarán tu vínculo.
Trabajo: buen momento para dejar fluir ideas nuevas.
Salud: enfocá tu energía en actividades relajantes.
Números de la suerte: 2, 17, 27
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu sensibilidad te acercará a quienes querés.
Trabajo: dejá espacio a lo creativo y artístico.
Salud: la calma interior será clave para tu bienestar.
Números de la suerte: 6, 15, 20