Horóscopo del sábado 4 de octubre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la espontaneidad despertará momentos románticos.

Trabajo: relajá tu mente, el descanso te hará rendir más después.

Salud: energía alta, ideal para deporte o actividad al aire libre.

Números de la suerte: 5, 13, 29

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la calma y la ternura marcarán tus vínculos.

Trabajo: dejá espacio a la creatividad más que a la rutina.

Salud: buen día para alimentarte de manera más natural.

Números de la suerte: 2, 14, 27

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: tu carisma atraerá encuentros agradables.

Trabajo: las ideas nuevas surgen en conversaciones relajadas.

Salud: cuidá los nervios, buscá momentos de pausa.

Números de la suerte: 6, 18, 25

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: la familia y los afectos serán protagonistas del día.

Trabajo: tu intuición te guiará en pequeños proyectos personales.

Salud: el equilibrio emocional se reflejará en tu bienestar físico.

Números de la suerte: 4, 15, 21

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo genera momentos de pasión y alegría.

Trabajo: soltá la exigencia, el descanso también suma.

Salud: excelente día para actividades recreativas.

Números de la suerte: 8, 19, 23

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la comunicación clara fortalece tus vínculos.

Trabajo: ordená prioridades, incluso en lo personal.

Salud: incorporá rutinas que favorezcan tu bienestar.

Números de la suerte: 1, 12, 30

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: la armonía y la seducción marcarán la jornada.

Trabajo: podés avanzar en tareas livianas sin presiones.

Salud: conectá con el placer de descansar y disfrutar.

Números de la suerte: 7, 16, 28

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: soltar viejos enojos traerá mayor cercanía.

Trabajo: tu intuición te inspirará nuevas formas de encarar proyectos.

Salud: día ideal para liberar tensiones con actividad física.

Números de la suerte: 3, 11, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: la alegría compartida será el motor de tus vínculos.

Trabajo: encontrá inspiración en actividades creativas.

Salud: excelente jornada para salir al aire libre.

Números de la suerte: 9, 18, 26

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: los gestos de confianza fortalecerán tu relación.

Trabajo: poné límites para no sobrecargarte.

Salud: procurá un buen descanso reparador.

Números de la suerte: 5, 14, 22

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: conversaciones sinceras renovarán tu vínculo.

Trabajo: buen momento para dejar fluir ideas nuevas.

Salud: enfocá tu energía en actividades relajantes.

Números de la suerte: 2, 17, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad te acercará a quienes querés.

Trabajo: dejá espacio a lo creativo y artístico.

Salud: la calma interior será clave para tu bienestar.

Números de la suerte: 6, 15, 20