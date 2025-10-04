cocina
Pimientos rellenos al horno: una comida nutritiva y deliciosaAprendé a hacer pimientos rellenos al horno, con un relleno jugoso y sabroso. Una receta práctica, nutritiva y llena de sabor.
Los pimientos rellenos son ideales para disfrutar de una comida saludable y llena de sabor. Su versatilidad permite adaptarlos a todos los gustos, ya sea con carne, verduras o incluso una opción vegetariana. Esta receta es sencilla y perfecta para cualquier ocasión, desde una comida familiar hasta una cena especial.
Ingredientes (para 4 personas)
- 4 pimientos rojos grandes
- 400 g de carne picada (ternera, cerdo o mixta)
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 200 g de arroz cocido
- 1 tomate maduro
- 100 g de queso rallado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
- Especias a elección (orégano, comino o pimentón)
Preparación paso a paso
Preparación de los pimientos
Lava los pimientos, córtales la parte superior para formar una tapa y retira semillas y partes blancas. Reserva tanto los pimientos como sus tapas.
Cocción del arroz
Cocina el arroz en agua hirviendo con sal hasta que esté tierno. Escurre y deja enfriar.
Salteado de carne y verduras
En una sartén con aceite de oliva, sofríe la cebolla y el ajo finamente picados hasta dorar. Añade la carne picada y cocina bien. Incorpora el tomate picado y cocina 5 minutos más.
Mezclar el relleno
Combina la carne con el arroz en un bol grande. Agrega sal, pimienta y especias al gusto. Para un relleno más cremoso, incorpora un poco de queso rallado.
Rellenar los pimientos
Rellena cada pimiento con la mezcla y presiona suavemente para compactar el contenido.
Horneado
Precalienta el horno a 180°C. Coloca los pimientos en una bandeja, cúbrelos con sus tapas, rocía con aceite de oliva y hornea 35-40 minutos, hasta que estén tiernos.
Toque final
Espolvorea queso rallado sobre los pimientos y gratina unos minutos hasta dorar.
Consejos
- Para una versión vegetariana, sustituye la carne por champiñones, espinacas o tofu.
- Acompaña con ensalada fresca o papas al horno.
- Para más sabor, añade un poco de salsa de tomate sobre los pimientos antes de hornear.