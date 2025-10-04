cocina

Pimientos rellenos al horno: una comida nutritiva y deliciosa

Aprendé a hacer pimientos rellenos al horno, con un relleno jugoso y sabroso. Una receta práctica, nutritiva y llena de sabor.
sábado, 4 de octubre de 2025 · 11:17

Los pimientos rellenos son ideales para disfrutar de una comida saludable y llena de sabor. Su versatilidad permite adaptarlos a todos los gustos, ya sea con carne, verduras o incluso una opción vegetariana. Esta receta es sencilla y perfecta para cualquier ocasión, desde una comida familiar hasta una cena especial.

Ingredientes (para 4 personas)

  • 4 pimientos rojos grandes
  • 400 g de carne picada (ternera, cerdo o mixta)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 200 g de arroz cocido
  • 1 tomate maduro
  • 100 g de queso rallado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Especias a elección (orégano, comino o pimentón)

Preparación paso a paso

Preparación de los pimientos

Lava los pimientos, córtales la parte superior para formar una tapa y retira semillas y partes blancas. Reserva tanto los pimientos como sus tapas.

Cocción del arroz

Cocina el arroz en agua hirviendo con sal hasta que esté tierno. Escurre y deja enfriar.

Salteado de carne y verduras

En una sartén con aceite de oliva, sofríe la cebolla y el ajo finamente picados hasta dorar. Añade la carne picada y cocina bien. Incorpora el tomate picado y cocina 5 minutos más.

Mezclar el relleno

Combina la carne con el arroz en un bol grande. Agrega sal, pimienta y especias al gusto. Para un relleno más cremoso, incorpora un poco de queso rallado.

Rellenar los pimientos

Rellena cada pimiento con la mezcla y presiona suavemente para compactar el contenido.

Horneado

Precalienta el horno a 180°C. Coloca los pimientos en una bandeja, cúbrelos con sus tapas, rocía con aceite de oliva y hornea 35-40 minutos, hasta que estén tiernos.

Toque final

Espolvorea queso rallado sobre los pimientos y gratina unos minutos hasta dorar.

Consejos

  • Para una versión vegetariana, sustituye la carne por champiñones, espinacas o tofu.
  • Acompaña con ensalada fresca o papas al horno.
  • Para más sabor, añade un poco de salsa de tomate sobre los pimientos antes de hornear.
