Los pimientos rellenos son ideales para disfrutar de una comida saludable y llena de sabor. Su versatilidad permite adaptarlos a todos los gustos, ya sea con carne, verduras o incluso una opción vegetariana. Esta receta es sencilla y perfecta para cualquier ocasión, desde una comida familiar hasta una cena especial.

Ingredientes (para 4 personas)

4 pimientos rojos grandes

400 g de carne picada (ternera, cerdo o mixta)

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

200 g de arroz cocido

1 tomate maduro

100 g de queso rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Especias a elección (orégano, comino o pimentón)

Preparación paso a paso

Preparación de los pimientos

Lava los pimientos, córtales la parte superior para formar una tapa y retira semillas y partes blancas. Reserva tanto los pimientos como sus tapas.

Cocción del arroz

Cocina el arroz en agua hirviendo con sal hasta que esté tierno. Escurre y deja enfriar.

Salteado de carne y verduras

En una sartén con aceite de oliva, sofríe la cebolla y el ajo finamente picados hasta dorar. Añade la carne picada y cocina bien. Incorpora el tomate picado y cocina 5 minutos más.

Mezclar el relleno

Combina la carne con el arroz en un bol grande. Agrega sal, pimienta y especias al gusto. Para un relleno más cremoso, incorpora un poco de queso rallado.

Rellenar los pimientos

Rellena cada pimiento con la mezcla y presiona suavemente para compactar el contenido.

Horneado

Precalienta el horno a 180°C. Coloca los pimientos en una bandeja, cúbrelos con sus tapas, rocía con aceite de oliva y hornea 35-40 minutos, hasta que estén tiernos.

Toque final

Espolvorea queso rallado sobre los pimientos y gratina unos minutos hasta dorar.

Consejos