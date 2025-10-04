Receta fácil de buñuelos de zanahoria y queso en menos de 30 minutos

cocina
Receta fácil de buñuelos de zanahoria y queso en menos de 30 minutosSon livianos, cremosos y llenos de sabor, ideales para disfrutar como snack, aperitivo o acompañamiento saludable.
sábado, 4 de octubre de 2025 · 11:06
Si buscas un snack saludable, delicioso y fácil de preparar, los buñuelos de zanahoria y queso son la opción ideal. Esta receta se puede hacer en menos de 30 minutos, sin harina y sin freír, manteniendo todo el sabor y la textura que los hace irresistibles. Son livianos, cremosos y perfectos para cualquier momento del día.
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas ralladas
- 100 g de queso rallado
- 2 huevos
- 3 cucharadas de avena fina
- 1 diente de ajo picado
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 1 cucharadita de aceite de oliva para el molde
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel manteca o aceite en spray.
- En un bol, mezclar las zanahorias ralladas, el queso, los huevos y la avena hasta lograr una masa homogénea.
- Agregar sal, pimienta, nuez moscada y el ajo picado, integrando bien.
- Formar bolitas o discos con la mezcla y acomodarlas en la bandeja, dejando espacio entre cada uno.
- Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y firmes por fuera, pero cremosos por dentro.
Estos buñuelos son ideales para acompañar una comida, servir como aperitivo o disfrutar como merienda saludable. Además, su versión al horno los hace mucho más livianos que los tradicionales fritos.