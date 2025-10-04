Tarot del colibrí: la unión y el trabajo en equipo darán buenos frutos

Carta 1) Tres de oros: trabajo en equipo. Unión para un fin común. Cooperación.

Carta 2) Nueve de oros: bienestar en todos los sentidos, especialmente en el plano material. Armonía. Paz. Disfrute. Equilibrio

Carta 3) As de copas: nuevos comienzos. Plenitud emocional. Amor sincero.

Mensaje final:

La unión y el trabajo en equipo dan frutos abundantes. Las cartas hablan de que se encontrarán personas afines para trabajar en un fin común. Puede ser un proyecto, un estudio, un trabajo realizado colectivamente, que será muy exitoso y traerá a los integrantes del grupo muchas satisfacciones, bienestar, armonía, paz, alegría y abundancia económica. A lo señalado, se sumará para la persona un nuevo inicio en la vida y la llegada de un gran amor. Un amor desbordante de sentimientos y emociones como pocos. Qué más se puede pedir a Dios!! Para quienes resuenen con este mensaje muchas felicidades.