Flan clásico argentino: receta fácil y sin horno complicado

El flan es uno de los postres más queridos por los argentinos. Su sabor simple y su textura cremosa lo convierten en un clásico que nunca pasa de moda. Esta receta, heredada de la tradición panadera, asegura un resultado impecable: superficie dorada, centro firme y suave, y un caramelo que envuelve cada porción con brillo.

Ingredientes (para 6 porciones)

Para el flan:

6 huevos

750 ml de leche (entera o parcialmente descremada)

150 g de azúcar

1 cdita de esencia de vainilla

Para el caramelo:

100 g de azúcar

3 cdas de agua

Preparación paso a paso

Preparar el caramelo.

En una flanera o sartén, colocar el azúcar con el agua y llevar a fuego medio sin revolver. Cuando el azúcar tome un color ámbar profundo, girar el molde con cuidado para cubrir base y paredes. Dejar enfriar.

Batir la mezcla.

En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta integrar (sin hacer espuma). Agregar la leche tibia y la esencia de vainilla. Mezclar bien.

Colar y verter.

Pasar la preparación por un colador fino para eliminar burbujas o restos de clara. Verter sobre el molde acaramelado.

Cocinar a baño María.

Colocar la flanera dentro de una fuente con agua caliente que cubra la mitad del molde. Hornear a 170 °C durante 50–60 minutos, hasta que el flan esté firme pero tembloroso en el centro.

Enfriar y desmoldar.

Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerar al menos 4 horas (idealmente toda la noche). Pasar un cuchillo por los bordes, volcar sobre una fuente y dejar que el caramelo lo bañe por completo.

Variantes

Flan mixto: reemplazá 250 ml de leche por crema de leche para una textura más densa.

De coco: agregá 3 cdas de coco rallado a la mezcla antes del horno.

De café: disolvé 1 cda de café instantáneo en un poco de la leche caliente antes de mezclar.

Sin azúcar: usá edulcorante apto para cocción y caramelo sin azúcar (con sucralosa líquida).

Un flan bien hecho no necesita presentación: brilla por sí solo. Acompañalo con una cucharada de dulce de leche, crema batida o frutas frescas, y tendrás un postre que siempre emociona.