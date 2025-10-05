Flan clásico argentino: receta fácil y sin horno complicado

Postres clásicos argentinos
Flan clásico argentino: receta fácil y sin horno complicadoCon pocos ingredientes y una cocción cuidada, este flan casero logra esa textura justa que lo hace irresistible. Ideal para preparar en casa y disfrutar frío, con o sin dulce de leche.
El flan es uno de los postres más queridos por los argentinos. Su sabor simple y su textura cremosa lo convierten en un clásico que nunca pasa de moda. Esta receta, heredada de la tradición panadera, asegura un resultado impecable: superficie dorada, centro firme y suave, y un caramelo que envuelve cada porción con brillo.
Ingredientes (para 6 porciones)
Para el flan:
- 6 huevos
- 750 ml de leche (entera o parcialmente descremada)
- 150 g de azúcar
- 1 cdita de esencia de vainilla
- Para el caramelo:
- 100 g de azúcar
- 3 cdas de agua
Preparación paso a paso
Preparar el caramelo.
En una flanera o sartén, colocar el azúcar con el agua y llevar a fuego medio sin revolver. Cuando el azúcar tome un color ámbar profundo, girar el molde con cuidado para cubrir base y paredes. Dejar enfriar.
Batir la mezcla.
En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta integrar (sin hacer espuma). Agregar la leche tibia y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
Colar y verter.
Pasar la preparación por un colador fino para eliminar burbujas o restos de clara. Verter sobre el molde acaramelado.
Cocinar a baño María.
Colocar la flanera dentro de una fuente con agua caliente que cubra la mitad del molde. Hornear a 170 °C durante 50–60 minutos, hasta que el flan esté firme pero tembloroso en el centro.
Enfriar y desmoldar.
Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerar al menos 4 horas (idealmente toda la noche). Pasar un cuchillo por los bordes, volcar sobre una fuente y dejar que el caramelo lo bañe por completo.
Variantes
- Flan mixto: reemplazá 250 ml de leche por crema de leche para una textura más densa.
- De coco: agregá 3 cdas de coco rallado a la mezcla antes del horno.
- De café: disolvé 1 cda de café instantáneo en un poco de la leche caliente antes de mezclar.
- Sin azúcar: usá edulcorante apto para cocción y caramelo sin azúcar (con sucralosa líquida).
Un flan bien hecho no necesita presentación: brilla por sí solo. Acompañalo con una cucharada de dulce de leche, crema batida o frutas frescas, y tendrás un postre que siempre emociona.