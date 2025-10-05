Horóscopo del domingo 5 de octubre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la ternura será clave para reforzar vínculos.

Trabajo: dejá las preocupaciones de lado, el descanso es necesario.

Salud: buen momento para realizar caminatas relajadas.

Números de la suerte: 4, 13, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la calma del día fortalecerá la armonía en pareja.

Trabajo: no te sobrecargues con pendientes, aprovechá para planificar.

Salud: cuidá tu alimentación, clave para la vitalidad.

Números de la suerte: 2, 14, 25

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: tu simpatía despertará momentos especiales con los tuyos.

Trabajo: relajá tu mente, nuevas ideas llegarán solas.

Salud: procurá pausas para cuidar tu bienestar emocional.

Números de la suerte: 6, 12, 28

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: los afectos estarán más presentes que nunca.

Trabajo: día ideal para dejar fluir proyectos creativos.

Salud: escuchá tus emociones y buscá equilibrio.

Números de la suerte: 3, 15, 21

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo te acerca a encuentros alegres.

Trabajo: un buen día para liberar la exigencia.

Salud: el ocio y el disfrute también recargan energía.

Números de la suerte: 9, 18, 24

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: el diálogo claro evita malentendidos.

Trabajo: la organización de la semana será tu mejor aliado.

Salud: buscá momentos de calma y respiración consciente.

Números de la suerte: 7, 11, 30

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: encuentros armónicos alegran tu día.

Trabajo: enfocá tu energía en planear nuevas metas.

Salud: conectá con el placer de descansar.

Números de la suerte: 1, 16, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: dejar atrás tensiones abrirá nuevas oportunidades.

Trabajo: tu intuición aportará claridad en futuros proyectos.

Salud: buen momento para actividades que te conecten con vos mismo.

Números de la suerte: 5, 10, 22

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: los gestos espontáneos llenarán de alegría tu relación.

Trabajo: soltá obligaciones y priorizá lo que te da disfrute.

Salud: excelente día para actividades al aire libre.

Números de la suerte: 8, 19, 29

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la confianza mutua fortalecerá tus lazos.

Trabajo: relajate, mañana será tiempo de acción.

Salud: cuidá tu descanso para empezar con energía la semana.

Números de la suerte: 6, 12, 23

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: el diálogo sincero renovará tus vínculos.

Trabajo: un día ideal para reflexionar sobre nuevos proyectos.

Salud: actividades tranquilas aportarán bienestar emocional.

Números de la suerte: 4, 17, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad acercará a quienes te rodean.

Trabajo: dejá espacio a lo artístico y creativo.

Salud: buscá la calma interior a través de la meditación.

Números de la suerte: 7, 15, 20