Tarot del colibrí: es hora de crecer y asumir responsabilidades

Carta 1) El diablo: miedos. Obsesiones. Vicios. Apegos. Comportamientos tóxicos

Carta 2) El loco: inicios. Empezar desde cero. Aventurarse. Inocencia. Sueños. No medir las consecuencias.

Carta 3) El carro: fuerza. Determinación. Triunfo. Vencer obstáculos. Energía.

Mensaje final

Tres arcanos mayores con un mensaje contundente!! Las cartas hablan de una persona que se ha dejado llevar por impulsos y tentaciones. Es alguien que ha sido inmaduro, o quizás aún lo sea. Una persona con espíritu aventurero que ha priorizado antes que nada su libertad. Le gusta andar por la vida ligera de responsabilidades y siempre está mirando algo nuevo y distinto. Tiene muchos sueños y proyectos que lo motivan y en alguna medida se comporta como un adolescente. Ese comportamiento tiene su cara positiva, el atreverse, el aventurarse, la creatividad, pero con la carta del diablo al lado, se puede inferir que su inmadurez la ha llevado por caminos no buenos, y la libertad tan ansiada, al no estar acompañada de responsabilidades, la ha terminado haciendo esclava de sus propios miedos, vicios y apegos tóxicos. Este alguien no mide las consecuencias de sus acciones y actúa a lo loco, poniendo cosas importantes, incluso su propia vida, en riesgo. El tarot sugiere a esta persona tomar las riendas de su vida, establecer metas realistas y alcanzables. Controlar sus impulsos y dirigir su energía hacia un objetivo claro con voluntad y determinación. El loco va hacia donde lo lleva el viento como veleta, todo lo contrario a una persona equilibrada y madura que sabe quién es, qué quiere y hacia dónde se dirige. Además, se hace responsable de sus actos y acepta responsabilidades, porque la libertad bien entendida conlleva un compromiso y la responsabilidad por las propias decisiones y comportamientos. Quizás sea hora de crecer y encontrar el propio centro.

