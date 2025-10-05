Torrejas: la receta clásica y fácil para disfrutar en casa

Las torrejas son un clásico de la cocina casera que no puede faltar en épocas festivas como la Semana Santa. Su combinación de pan, huevo, leche y un toque de canela y vainilla las convierte en un postre o merienda irresistible, ideal para toda la familia. Te compartimos una receta sencilla, rápida y deliciosa para preparar torrejas en casa.

Ingredientes (4 a 6 porciones)

1 pan tipo baguette o pan francés (preferiblemente de 1 o 2 días)

3 huevos

500 ml de leche

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 rama de canela

Aceite para freír

Azúcar y canela en polvo (para espolvorear)

Paso a paso para preparar torrejas

1. Preparar el pan

Corta el pan en rebanadas de 2 cm de grosor. Usar pan de uno o dos días permite que absorba mejor la mezcla de leche y huevo sin deshacerse.

2. Infusionar la leche

En una olla, calienta la leche con la rama de canela, la esencia de vainilla y el azúcar. Remueve hasta que el azúcar se disuelva y deja enfriar un poco para que no queme el pan al remojarlo.

3. Remojar el pan

Sumerge las rebanadas en la leche infusionada, asegurándote de que queden bien empapadas por ambos lados. Deja reposar unos minutos para que absorban el líquido de manera uniforme.

4. Bañar en huevo

Bate los huevos hasta obtener una mezcla homogénea. Pasa cada rebanada empapada de leche por el huevo, cubriéndolas completamente.

5. Freír las torrejas

Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe las rebanadas por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

6. Espolvorear y servir

Mezcla azúcar con canela en polvo y espolvorea sobre las torrejas calientes. Para un toque extra, puedes acompañarlas con miel, sirope o dulce de leche.

Consejos para obtener torrejas perfectas

Pan adecuado: El pan de 1 o 2 días tiene la textura ideal para absorber la mezcla sin deshacerse.

Evita el exceso de aceite: Asegúrate de que el aceite esté bien caliente antes de freír.

Aromatiza a tu gusto: La canela y la vainilla son clásicas, pero puedes añadir ralladura de limón o naranja para variar el sabor.

Conservación: Disfrútalas recién hechas para mantener su textura crujiente, aunque también se pueden recalentar suavemente al día siguiente.

Con esta receta, preparar torrejas caseras es fácil, rápido y garantiza un resultado delicioso, ideal para compartir con la familia y mantener viva la tradición culinaria.