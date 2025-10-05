Torta galesa: receta paso a paso

La torta galesa es un clásico de la repostería, especialmente en la Patagonia argentina, donde las colonias galesas trajeron consigo esta deliciosa y tradicional receta. Con su textura húmeda y densa, repleta de frutas secas y especias, es ideal para disfrutar en celebraciones o acompañada de un buen té.

Ingredientes

Antes de comenzar, asegúrate de tener todos los ingredientes a mano. Esta receta rinde aproximadamente para 8 a 10 porciones.

250 g de manteca a temperatura ambiente

250 g de azúcar negra

250 g de harina leudante

4 huevos

500 g de frutas secas (mezcla de pasas, nueces, almendras, ciruelas pasas)

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de clavo de olor molido

1 cucharadita de nuez moscada

150 cc de brandy o whisky

Ralladura de 1 limón y 1 naranja

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

Paso a paso

1. Macerar las frutas secas

El primer paso es dejar las frutas secas en remojo con el brandy o whisky la noche anterior. Esto les dará un sabor delicioso y las hará más tiernas.

2. Preparar la mezcla de la torta

En un bowl grande, bate la manteca con el azúcar negra hasta obtener una mezcla cremosa. Luego, añade los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición.

3. Incorporar los ingredientes secos

A la mezcla de manteca y huevos, agrega la harina tamizada, las especias (canela, clavo de olor, nuez moscada), la ralladura de limón y naranja, el bicarbonato y la pizca de sal. Mezcla con movimientos envolventes hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

4. Añadir las frutas

Escurre las frutas secas maceradas y añádelas a la masa. Mezcla bien para que las frutas queden bien distribuidas.

5. Hornear

Precalienta el horno a 150°C. Vierte la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Hornea la torta galesa durante aproximadamente 2 horas, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Es importante hornearla a baja temperatura para que se cocine de manera uniforme.

6. Dejar enfriar y servir

Una vez cocida, deja que la torta galesa se enfríe por completo antes de desmoldarla. Para un mejor sabor, puedes envolverla en papel film y dejarla reposar durante unos días antes de consumirla.

Consejos adicionales

Maduración: La torta galesa es conocida por mejorar con el tiempo. Si la dejas reposar durante unos días o incluso semanas, los sabores se intensificarán.

Conservación: Al ser una torta densa y húmeda, se conserva muy bien envuelta en papel film y guardada en un lugar fresco. Algunas personas la conservan durante meses.