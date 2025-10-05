Torta galesa: receta paso a paso

cocina
Torta galesa: receta paso a pasoLa torta galesa se distingue por su textura húmeda y densa, sus frutas secas y especias aromáticas.
La torta galesa es un clásico de la repostería, especialmente en la Patagonia argentina, donde las colonias galesas trajeron consigo esta deliciosa y tradicional receta. Con su textura húmeda y densa, repleta de frutas secas y especias, es ideal para disfrutar en celebraciones o acompañada de un buen té.
Ingredientes
Antes de comenzar, asegúrate de tener todos los ingredientes a mano. Esta receta rinde aproximadamente para 8 a 10 porciones.
- 250 g de manteca a temperatura ambiente
- 250 g de azúcar negra
- 250 g de harina leudante
- 4 huevos
- 500 g de frutas secas (mezcla de pasas, nueces, almendras, ciruelas pasas)
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de clavo de olor molido
- 1 cucharadita de nuez moscada
- 150 cc de brandy o whisky
- Ralladura de 1 limón y 1 naranja
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
Paso a paso
1. Macerar las frutas secas
El primer paso es dejar las frutas secas en remojo con el brandy o whisky la noche anterior. Esto les dará un sabor delicioso y las hará más tiernas.
2. Preparar la mezcla de la torta
En un bowl grande, bate la manteca con el azúcar negra hasta obtener una mezcla cremosa. Luego, añade los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición.
3. Incorporar los ingredientes secos
A la mezcla de manteca y huevos, agrega la harina tamizada, las especias (canela, clavo de olor, nuez moscada), la ralladura de limón y naranja, el bicarbonato y la pizca de sal. Mezcla con movimientos envolventes hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.
4. Añadir las frutas
Escurre las frutas secas maceradas y añádelas a la masa. Mezcla bien para que las frutas queden bien distribuidas.
5. Hornear
Precalienta el horno a 150°C. Vierte la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Hornea la torta galesa durante aproximadamente 2 horas, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Es importante hornearla a baja temperatura para que se cocine de manera uniforme.
6. Dejar enfriar y servir
Una vez cocida, deja que la torta galesa se enfríe por completo antes de desmoldarla. Para un mejor sabor, puedes envolverla en papel film y dejarla reposar durante unos días antes de consumirla.
Consejos adicionales
Maduración: La torta galesa es conocida por mejorar con el tiempo. Si la dejas reposar durante unos días o incluso semanas, los sabores se intensificarán.
Conservación: Al ser una torta densa y húmeda, se conserva muy bien envuelta en papel film y guardada en un lugar fresco. Algunas personas la conservan durante meses.