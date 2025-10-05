Trifle de chocolate y dulce de leche: placer en capas

El trifle nació en Inglaterra como un postre en capas que unía bizcochuelo, crema, frutas y gelatina. En Argentina, adoptó su propio acento: el chocolate reemplazó a las frutas, el dulce de leche se volvió protagonista, y el maní tostado o las galletitas molidas aportan ese contraste crujiente tan nuestro.

Este trifle de chocolate con toque argentino es ideal para preparar en vasos o en una fuente grande para compartir. Es fresco, intenso y muy fácil de hacer: solo hay que jugar con las texturas y dejarlo enfriar antes de servir.

Ingredientes (para 6 a 8 porciones)

Base:

1 pionono de chocolate o 200 g de vainillas (pueden ser caseras o compradas)

½ taza de leche o café para humedecer

Crema de chocolate:

200 g de chocolate semiamargo

400 ml de crema de leche

2 yemas

2 cdas de azúcar

1 cdita de esencia de vainilla

Capa argentina:

250 g de dulce de leche repostero

100 g de maní tostado (sin sal) o galletitas molidas

Decoración (opcional):

Rulos de chocolate, cacao espolvoreado o un toque de crema chantilly

Preparación paso a paso

Preparar la crema de chocolate.

Calentar la crema en una cacerola sin que hierva. En un bowl aparte, batir las yemas con el azúcar. Agregar la crema caliente en hilo, revolviendo. Volver la mezcla al fuego bajo y cocinar hasta que espese un poco (sin hervir). Retirar y añadir el chocolate trozado. Mezclar hasta que se funda por completo. Perfumar con vainilla. Dejar enfriar.

Armar las capas.

En una fuente o vasos, disponer una base de pionono o vainillas apenas humedecidas con leche o café. Cubrir con una capa de crema de chocolate. Agregar luego una capa de dulce de leche y espolvorear maní tostado o galletitas molidas.

Repetir.

Continuar alternando capas hasta llenar el recipiente, terminando con crema de chocolate o chantilly.

Enfriar y servir.

Llevar a la heladera por al menos 3 horas. Decorar con rulos de chocolate o un toque de cacao antes de servir.

Sugerencia argentina

Si querés un toque más local, podés:

Reemplazar el maní por alfajores desmenuzados o merenguitos.

Usar chocolate con dulce de leche en la crema para intensificar el sabor.

Añadir un chorrito de licor Legui o café al humedecer el bizcochuelo.