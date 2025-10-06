Bolas de fraile saludables: merienda dulce sin exceso de aceite

cocina
Bolas de fraile saludables: merienda dulce sin exceso de aceiteDisfrutá del clásico sabor de las bolas de fraile, ahora más saludables y horneadas, sin renunciar a su dulzura y textura esponjosa.
Las bolas de fraile, un clásico de la panadería argentina, pueden disfrutarse ahora de manera más liviana y saludable. Manteniendo su masa suave y esponjosa, se cocinan al horno hasta quedar doradas por fuera y blanditas por dentro, ideales para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al sabor.
Receta de bolas de fraile saludables
Ingredientes:
- 500 g de harina común (o 150 g de harina integral)
- 1 sobre de levadura seca (10 g) o 25 g de levadura fresca
- 80 g de azúcar
- 250 ml de leche tibia (descremada o común)
- 50 g de manteca derretida o aceite neutro
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
- Relleno a gusto: dulce de leche, crema pastelera o mermelada
- Azúcar impalpable para espolvorear
Preparación:
Mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Añadir la leche tibia, el huevo y la manteca derretida hasta obtener una masa suave.
Amasar durante 10 minutos hasta que la masa quede elástica. Taparla con un trapo y dejar que repose hasta que duplique su tamaño (aprox. 1 hora).
Dividir la masa en 12 bolitas y colocarlas en una placa con papel manteca.
Pincelar con leche o huevo batido y cocinar en horno precalentado a 180?°C por 15-20 minutos, hasta que estén infladas y doradas.
Dejar enfriar, cortar y rellenar con dulce de leche, crema o mermelada. Espolvorear con azúcar impalpable al gusto.