Bolas de fraile saludables: merienda dulce sin exceso de aceite

Las bolas de fraile, un clásico de la panadería argentina, pueden disfrutarse ahora de manera más liviana y saludable. Manteniendo su masa suave y esponjosa, se cocinan al horno hasta quedar doradas por fuera y blanditas por dentro, ideales para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al sabor.

Receta de bolas de fraile saludables

Ingredientes:

500 g de harina común (o 150 g de harina integral)

1 sobre de levadura seca (10 g) o 25 g de levadura fresca

80 g de azúcar

250 ml de leche tibia (descremada o común)

50 g de manteca derretida o aceite neutro

1 huevo

1 pizca de sal

Relleno a gusto: dulce de leche, crema pastelera o mermelada

Azúcar impalpable para espolvorear

Preparación:

Mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Añadir la leche tibia, el huevo y la manteca derretida hasta obtener una masa suave.

Amasar durante 10 minutos hasta que la masa quede elástica. Taparla con un trapo y dejar que repose hasta que duplique su tamaño (aprox. 1 hora).

Dividir la masa en 12 bolitas y colocarlas en una placa con papel manteca.

Pincelar con leche o huevo batido y cocinar en horno precalentado a 180?°C por 15-20 minutos, hasta que estén infladas y doradas.

Dejar enfriar, cortar y rellenar con dulce de leche, crema o mermelada. Espolvorear con azúcar impalpable al gusto.