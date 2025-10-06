Bombas de papa al horno: crocantes, esponjosas y más saludables

Las bombas de papa son un clásico irresistible, pero la versión tradicional frita suele ser muy grasosa. Esta receta propone una alternativa más ligera, cocinándolas al horno o en airfryer, sin perder la textura esponjosa ni el sabor que las hace tan deliciosas.

Con esta preparación, se logra un exterior dorado y crocante y un interior tierno, reduciendo calorías y grasa. Son perfectas como entrada, guarnición o picada, y se pueden rellenar con queso, jamón o verduras para hacerlas aún más completas.

Noticias Relacionadas Cómo preparar el risotto perfecto: secretos para una textura cremosa

Ingredientes:

500 g de papa hervida y hecha puré

1 huevo

2 cucharadas de pan rallado o avena molida

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Queso en cubos para el relleno (opcional)

Preparación:

Hacer un puré con las papas y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Incorporar el huevo y el pan rallado hasta obtener una masa firme.

Formar bolitas y, si se desea, colocar un cubo de queso en el centro.

Pasar las bolitas por un poco más de pan rallado para darles crocancia.

Cocinar en horno a 200°C o en airfryer durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

¡Listo! Un snack sabroso y saludable que encantará a toda la familia.