Caminar: el hábito simple que protege tu salud

Caminar regularmente puede reducir el riesgo de sufrir diversas enfermedades crónicas, desde dolores articulares hasta problemas cardiovasculares, pasando por la obesidad, el estrés y la depresión.

Aunque correr es muy popular, muchos profesionales de la salud recomiendan caminar, especialmente si tu condición física no es óptima. Caminar exige menos a las articulaciones y, si se realiza a buen ritmo, ofrece los mismos beneficios que cualquier actividad aeróbica. Además, no necesitas una equipación especial: solo un calzado adecuado. Antes de usar transporte para desplazarte, considera si puedes hacerlo a pie.

Beneficios de caminar para la salud

Caminar a diario y a un ritmo constante aporta numerosos beneficios:

Fortalece el corazón: media hora de caminata rápida reduce la presión arterial y disminuye hasta un 27% el riesgo de infarto.

Controla el peso: quemas calorías y mejoras tu metabolismo; cuanto más rápido camines, mayor será el efecto.

Conserva la memoria: previene la degeneración del hipocampo, reduciendo hasta un 40% el riesgo de enfermedades neurológicas.

Huesos y articulaciones más fuertes: ayuda a fijar minerales en los huesos y mantiene las articulaciones saludables.

Tonifica los músculos: fortalece piernas, glúteos, espalda, abdomen y brazos, convirtiéndose en un ejercicio completo.

Mejora el ánimo: al caminar se liberan endorfinas que generan euforia; cuanto más intenso, más potente el efecto.

Reduce el azúcar en sangre: una caminata breve después de las comidas disminuye el riesgo de diabetes.

Estimula la inmunidad: especialmente en otoño e invierno, ayuda a prevenir resfriados y gripes.

Favorece el sueño: salir a caminar o correr al aire libre por la mañana mejora la calidad del descanso.

Alarga la vida: según la Universidad de Saarland (Alemania), una caminata diaria puede prolongar la vida hasta siete años.

Dar pasos cada día no solo te acerca a tus destinos, sino que también te acerca a una vida más saludable y larga.