Cómo preparar un pollo en escabeche sabroso y tradicional

Cómo preparar un pollo en escabeche sabroso y tradicionalEl secreto está en el reposo: dorado, aromático y listo para acompañar tus comidas favoritas.
El pollo en escabeche es un plato tradicional que combina sabores agridulces gracias al vinagre y las especias, y que se ha transmitido de generación en generación. Esta receta es sencilla y rápida de preparar, ideal para disfrutar como aperitivo o plato principal, y perfecta para conservar y saborear en cualquier momento.
Ingredientes:
- 1 pollo (1,5 kg) cortado en presas
- 2 zanahorias en rodajas finas
- 1 cebolla cortada en aros
- 4 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- 1 ramita de tomillo
- 1 ramita de romero
- 10 granos de pimienta negra
- 200 ml de vinagre de vino blanco
- 200 ml de aceite de oliva
- 100 ml de vino blanco
- 100 ml de agua
- Sal al gusto
Preparación:
Preparar el pollo: Lavar y cortar el pollo en presas, retirando exceso de grasa. Sazonar con sal.
Dorar el pollo: En una sartén grande o cacerola profunda con aceite de oliva, dorar las piezas por todos lados. Retirar y reservar.
Cocinar las verduras: En la misma sartén, agregar zanahorias, cebolla y ajos enteros. Sofreír a fuego medio 5-7 minutos hasta que se ablanden ligeramente.
Añadir hierbas y vinagre: Incorporar laurel, tomillo, romero y pimienta. Verter vinagre, vino blanco y agua. Hervir unos minutos para integrar sabores.
Integrar el pollo: Agregar las presas doradas y cocinar a fuego bajo con tapa durante 30 minutos, hasta que el pollo absorba los sabores del escabeche.
Enfriar y reposar: Dejar enfriar y colocar en un recipiente de vidrio. Reposar en heladera al menos 24 horas para intensificar el sabor.
Consejos para el mejor pollo en escabeche:
- Vinagre de calidad: El vinagre de vino blanco o de manzana aporta un sabor equilibrado.
- Tiempo de reposo: Aunque se puede consumir el mismo día, el reposo mínimo de 24 horas mejora la intensidad del sabor.
- Acompañamientos: Servir con ensaladas frescas o pan tostado para un contraste de texturas.