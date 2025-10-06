cocina

Cómo preparar un pollo en escabeche sabroso y tradicional

El secreto está en el reposo: dorado, aromático y listo para acompañar tus comidas favoritas.
lunes, 6 de octubre de 2025 · 12:06

El pollo en escabeche es un plato tradicional que combina sabores agridulces gracias al vinagre y las especias, y que se ha transmitido de generación en generación. Esta receta es sencilla y rápida de preparar, ideal para disfrutar como aperitivo o plato principal, y perfecta para conservar y saborear en cualquier momento.

Ingredientes:

  • 1 pollo (1,5 kg) cortado en presas
  • 2 zanahorias en rodajas finas
  • 1 cebolla cortada en aros
  • 4 dientes de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 ramita de tomillo
  • 1 ramita de romero
  • 10 granos de pimienta negra
  • 200 ml de vinagre de vino blanco
  • 200 ml de aceite de oliva
  • 100 ml de vino blanco
  • 100 ml de agua
  • Sal al gusto

Preparación:

Preparar el pollo: Lavar y cortar el pollo en presas, retirando exceso de grasa. Sazonar con sal.

Dorar el pollo: En una sartén grande o cacerola profunda con aceite de oliva, dorar las piezas por todos lados. Retirar y reservar.

Cocinar las verduras: En la misma sartén, agregar zanahorias, cebolla y ajos enteros. Sofreír a fuego medio 5-7 minutos hasta que se ablanden ligeramente.

Añadir hierbas y vinagre: Incorporar laurel, tomillo, romero y pimienta. Verter vinagre, vino blanco y agua. Hervir unos minutos para integrar sabores.

Integrar el pollo: Agregar las presas doradas y cocinar a fuego bajo con tapa durante 30 minutos, hasta que el pollo absorba los sabores del escabeche.

Enfriar y reposar: Dejar enfriar y colocar en un recipiente de vidrio. Reposar en heladera al menos 24 horas para intensificar el sabor.

Consejos para el mejor pollo en escabeche:

  • Vinagre de calidad: El vinagre de vino blanco o de manzana aporta un sabor equilibrado.
  • Tiempo de reposo: Aunque se puede consumir el mismo día, el reposo mínimo de 24 horas mejora la intensidad del sabor.
  • Acompañamientos: Servir con ensaladas frescas o pan tostado para un contraste de texturas.
pollo en escabeche cocina receta

