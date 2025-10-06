Cómo preparar un pollo en escabeche sabroso y tradicional

El pollo en escabeche es un plato tradicional que combina sabores agridulces gracias al vinagre y las especias, y que se ha transmitido de generación en generación. Esta receta es sencilla y rápida de preparar, ideal para disfrutar como aperitivo o plato principal, y perfecta para conservar y saborear en cualquier momento.

Ingredientes:

1 pollo (1,5 kg) cortado en presas

2 zanahorias en rodajas finas

1 cebolla cortada en aros

4 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 ramita de tomillo

1 ramita de romero

10 granos de pimienta negra

200 ml de vinagre de vino blanco

200 ml de aceite de oliva

100 ml de vino blanco

100 ml de agua

Sal al gusto

Preparación:

Preparar el pollo: Lavar y cortar el pollo en presas, retirando exceso de grasa. Sazonar con sal.

Dorar el pollo: En una sartén grande o cacerola profunda con aceite de oliva, dorar las piezas por todos lados. Retirar y reservar.

Cocinar las verduras: En la misma sartén, agregar zanahorias, cebolla y ajos enteros. Sofreír a fuego medio 5-7 minutos hasta que se ablanden ligeramente.

Añadir hierbas y vinagre: Incorporar laurel, tomillo, romero y pimienta. Verter vinagre, vino blanco y agua. Hervir unos minutos para integrar sabores.

Integrar el pollo: Agregar las presas doradas y cocinar a fuego bajo con tapa durante 30 minutos, hasta que el pollo absorba los sabores del escabeche.

Enfriar y reposar: Dejar enfriar y colocar en un recipiente de vidrio. Reposar en heladera al menos 24 horas para intensificar el sabor.

Consejos para el mejor pollo en escabeche: