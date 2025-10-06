Horóscopo chino del lunes 6 de octubre de 2025: predicciones signo por signo

Rata

La jornada te pide ordenar tus ideas antes de actuar. En el amor, un gesto de atención traerá cercanía.

Buey

La constancia será clave para encarar la semana. En lo sentimental, la paciencia ayudará a resolver diferencias.

Tigre

Tu energía se potencia, pero necesitás evitar la impulsividad. En el amor, una actitud comprensiva marcará la diferencia.

Conejo

El lunes te invita a confiar en tu intuición. En lo sentimental, la ternura será tu mejor recurso.

Dragón

Tu magnetismo atrae buenas oportunidades. En el amor, una charla honesta generará confianza.

Serpiente

La sabiduría interior ilumina tus pasos. En lo sentimental, abrirte a escuchar traerá equilibrio.

Caballo

Tu dinamismo se activa con fuerza. En el amor, una propuesta espontánea renovará la complicidad.

Cabra

Con la fuerza de tu signo, el lunes te conecta con sensibilidad y creatividad. En lo sentimental, tu dulzura será valorada.

Mono

La jornada enciende tu ingenio. En el amor, sorprender con humor generará momentos únicos.

Gallo

La disciplina marca tu rumbo. En lo sentimental, ser más flexible traerá armonía.

Perro

La fidelidad y el compromiso se fortalecen. En el amor, un diálogo claro será el inicio de un nuevo entendimiento.

Cerdo

La generosidad atrae alegría compartida. En lo sentimental, mostrar afecto traerá unión.