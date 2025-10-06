Horóscopo chino: los signos que vivirán un año de armonía y equilibrio

El 2025, bajo la influencia de la Serpiente de Madera, será un año ideal para encontrar equilibrio emocional, fortalecer vínculos y disfrutar de momentos de paz. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente favorecidos para vivir un período armonioso en lo personal, familiar y laboral.

Buey

El Buey vivirá un año de estabilidad y serenidad. Su constancia y paciencia le permitirán mantener la calma ante los desafíos y disfrutar de la vida cotidiana.

Conejo

El Conejo encontrará oportunidades para fortalecer relaciones y crear un entorno más armonioso, tanto en el hogar como en el trabajo.

Serpiente

La Serpiente, regente del año, experimentará un período de equilibrio emocional. Su capacidad para manejar situaciones complicadas le permitirá mantener la armonía en todos los ámbitos.

Cabra

La Cabra se sentirá más conectada consigo misma y con los demás. Será un año ideal para cultivar la tranquilidad, la empatía y la cooperación en sus relaciones.